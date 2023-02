Im Kreis Göttingen: Qualifizierung zur Dorfmoderartion möglich

Für das vom Landwirtschaftsministerium geförderte hybride Qualifizierungsformat „Dorfmoderation“, das der Landkreis Northeim in Kooperation mit den Landkreisen Göttingen, Goslar und Holzminden organisiert, sind noch Anmeldungen möglich. Das teilt der Landkreis mit.

Start der ersten Kurseinheit ist demnach am Sonnabend, 4. März, um 9 Uhr im Bildungshaus Zeppelin in Goslar. Bis 17 Uhr lernen Menschen, die sich für ihren und in ihrem Heimatort engagieren möchten, wie dies konkret gelingen kann. Im Anschluss finden fünf Termine jeweils mittwochs von 17 Uhr bis 20 Uhr am 15. und 29. März, am 19. April sowie am 3. und 24. Mai per Videokonferenz statt.

Der letzte Termin der Weiterbildung wird dann am Sonnabend, 3. Juni, von 9 Uhr bis 17 Uhr wieder im Bildungshaus Zeppelin stattfinden. Eine Anreise am Vortag mit Übernachtung und Frühstück ist auf eigene Kosten möglich.

Sich für das Dorf engagieren

Die Qualifizierung „Dorfmoderation Niedersachsen“ will Menschen mit Ideen für ihr Dorf ansprechen und sie dazu befähigen, Dorfentwicklungsprozesse anzustoßen, zu entwickeln und zu gestalten, so heißt er in der Mitteilung des Landkreises.

Die Qualifizierung richtet sich sowohl an Menschen, die in bestehenden Vereinsstrukturen oder auf dörflicher Ebene politisch tätig sind als auch an Bürgerinnen und Bürger, die motiviert sind, sich für ihr Dorf oder ihre Gemeinde zum Beispiel für Dorfläden, Jugendaktionen, Generationen-Projekte oder Erzählcafés zu engagieren. Auch Teams können mitmachen, so informiert der Landkreis abschließend.

Die Anmeldung ist bis noch zum Mittwoch, 22. Februar, bei der Leiterin der Netzwerkstelle Margitta Kolle unter Angabe von Name, Anschrift, E-Mail, Telefon und Geburtsjahrgang per E-Mail an kolle@landkreisgoettingen.de oder telefonisch unter 0551 525-2626 möglich.

