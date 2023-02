Stimmgewaltige Frauenpower im Kulturkraftwerk Harz Energie

Goslar. Marie Diot und Fee Badenius wollen am 4. März in Goslar mit Witz und Musik begeistern. Karten sind hier erhältlich.

Sie war auf der diesjährigen Kulturbörse in Freiburg heiß begehrt: Liedermacherin Marie Diot verbindet Musik mit Quatsch und sorgt für unterhaltsame, musikalisch-komische Momente. In Goslar wird sie sich am 4. März, ab 20 Uhr, mit Fee Badenius die Bühne teilen, eine Künstlerin, deren Programm gern als musikalisches Poesie-Album bezeichnet wird. Mit Unterstützung und in Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten von Landkreis und Stadt Goslar konnte dieses besondere Musikerlebnis als „Warm-up“ zum Internationalen Frauentag ermöglicht werden.

Beide Künstlerinnen sind mit ihren Solo-Programmen seit vielen Jahren auf den verschiedenen Kleinkunstbühne zuhause. Marie Diot war bereits mit den „Sisters of Comedy“ in Goslar zu Gast. Während ihre Stimmgewalt und ihre Liebe zum Wortwitz die Musikerinnen vereint, so interpretieren sie ihre Gedankenwelt musikalisch durchaus individuell – mal melancholisch, mal poppig oder rockig und in jedem Fall mit den richtigen Worten.. Marie Diot kombiniert Musik und Quatsch in ihren Liedern, die charmant und direkt, mit Wortwitz und Ironie Geschichten erzählen, die im Leben halt passieren. Von der großen Liebe, der Fischvergiftung oder dem letzten Friseurbesuch – ihre teils eher poppige und auch mal schräge Musik berührt, begeistert und regt zum Nachdenken an. Fee Badenius hingegen wählt häufig die etwas ruhigeren Töne. Mit ihren eigenen Songs entführt sie ihr Publikum in ihre Gedankenwelt, berichtet über skurrile Erlebnisse während ihrer Touren in Deutschland und über die Entstehung ihrer Musik.

Beim Internationalen Frauentag Warm-up am 4. März werden beide Künstlerinnen einen Teil ihres Solo-Programms darbieten.