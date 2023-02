Grüner Wasserstoff für eine klimafreundlichere Luftfahrt

Christine Minke, Juniorprofessorin für Kreislaufwirtschaftssysteme an der TU Clausthal, beschäftigt sich im Projekt HyNEAT mit den potenziellen Umweltauswirkungen von grünem Wasserstoff in der Luftfahrt.

Wird Wasserstoff die Lösung zur Klimaneutralität der Luftfahrtbranche sein? So vielversprechend der Ansatz, so groß sind auch die Herausforderungen für die Luftfahrtbranche. Das Verbundprojekt „HyNEAT“ forscht in den kommenden drei Jahren an Bereitstellungsnetzwerken für eine wasserstoffgetriebene Luftfahrt. Im Fokus steht dabei grüner Wasserstoff sowie dessen kostengünstige Erzeugung und Transport. Das Projekt wird vom Bundesforschungsministerium mit rund drei Millionen Euro gefördert und ist ein Verbundprojekt der Leibniz Universität Hannover (Sprecherfunktion) sowie der Technischen Universitäten in Clausthal, Braunschweig und Hamburg.

Antriebssysteme auf der Basis grünen Wasserstoffs für größere kommerziell genutzte Flugzeuge, sind eine aussichtsreiche Alternative für eine klimafreundlichere Luftfahrt. Nur wenn der Wasserstoff aus regenerativen Energien hergestellt wird, kann seine Verwendung einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Neben der Notwendigkeit neue Antriebe und Flugzeugkonzepte zu entwickeln, ist der Aufbau einer entsprechenden Wasserstoff-Infrastruktur, die wettbewerbsfähige Kosten für den Betrieb der neuartigen Flugzeuge ermöglicht, eine der größten Herausforderungen. Hier setzt das Projekt HyNEAT an und untersucht, ob und in welchen Ländern erneuerbare Energien zukünftig ausreichend verfügbar sein werden und wo internationale Lieferbeziehungen aufgebaut werden sollten.

Globale und lokale Potenziale

„Ziel ist es, globale und lokale Potenziale für die kostengünstige Erzeugung von grünem Wasserstoff für die Luftfahrt zu identifizieren. Dabei wird vor allem auch darauf geachtet, dass dies auch im Einklang mit der gesamten Energiewende und Gestaltung von Flugnetzwerken stattfindet“, sagen die Forschenden. An der TU Clausthal leitet Christine Minke, Juniorprofessorin für Kreislaufwirtschaftssysteme, das Teilprojekt „Ökologische Lebenszyklusanalyse der Wasserstoffbereitstellungsketten für die Luftfahrt“. Die Verfahrenstechnikerin berechnet auf Basis von Prozessanalysen die potenziellen Umweltauswirkungen der neuen Technologien.

Das Wissenschaftskonsortium wird von einen Industriebeirat begleitet. Zu diesem gehören beispielsweise Airbus, die Lufthansa Group, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sowie mehrere Flughäfen.