Goslar. Der junge Mann aus dem Landkreis Goslar könnte sich in Gefahr befinden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizei Goslar 18-Jähriger aus dem Harz vermisst – Polizei sucht in Groß Döhren

Die Polizei sucht einen 18-jährigen Mann aus Groß Döhren im Landkreis Goslar. Der Mann habe am Montagmittag seine Wohnung verlassen, sein Aufenthaltsort sei aktuell unbekannt. Das melden die Ermittler am Donnerstag. Aufgrund der Gesamtumstände sei nicht auszuschließen, dass sich die Person in einer für sie gefährlichen Situation befinde.

Polizei Goslar bittet um Hinweise

Ein Bild des vermissten 18-jährigen Mannes aus dem Landkreis Goslar. Foto: Polizei Goslar

Der Vermisste wird von Angehörigen als etwa 20 Jahre alt, 1,95 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er hat rote, zu einem Zopf gebundene Haare und trägt einen ebenfalls roten Vollbart. Bekleidet ist der Mann mit schwarzer Jacke, dunkler Jogginghose, blauem Pullover und schwarzen Schuhen. Zudem trägt er vermutlich einen dunkelblauen Rucksack bei sich.

Wer Angaben zu der gesuchten Person machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 oder unter der Notrufnummer 110 in Verbindung zu setzen.

