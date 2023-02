Duderstadt. Die Panther Challenge findet im Sommer bei der Bundespolizei in Duderstadt statt. Hier können sich Schülerinnen und Schüler anmelden.

Polizei in Duderstadt

Polizei in Duderstadt Härtestes Schülerpraktikum Deutschlands in Duderstadt

Nachdem die sogenannte Panther Challenge, als wohl härtestes Schülerpraktikum Deutschlands, im Jahr 2022 zum ersten Mal in der Bundespolizeiabteilung Duderstadt stattfand, können sich interessierte Schüler auf eine zweite Runde freuen. Von Dienstag bis Donnerstag, 27. bis 29. Juni, bekommen erneut 99 Schüler im Alter von 15 bis 20 Jahren die Möglichkeit sich dieser besonderen Herausforderung in Duderstadt zu stellen und dabei die Aufgaben der Bundespolizei hautnah kennenzulernen.

Zwei Nächte schlafen die Schüler in einem hierfür errichteten Zeltlager in der Liegenschaft der Bundespolizeiabteilung auf dem Duderstädter Euzenberg.

Zusammenwachsen, Herausforderungen gemeinsam meistern

Neben vielen sportlichen Aktivitäten, gilt es im Team zusammenzuwachsen und Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Darüber hinaus werden die Challenger zielgerichtet auf eine eventuelle Bewerbung für ein Studium oder eine Ausbildung bei der Bundespolizei vorbereitet.

„Auch in diesem Jahr wird es Aktionen in und rund um Duderstadt geben, welche erneut auch den Bürgern der Stadt sowie interessierten Gästen einen Einblick in das Praktikum ermöglichen werden“, gab Nina Bögershausen, Pressesprecherin der Bundespolizeiabteilung Duderstadt bekannt.

Bewerbungen sind ab sofort unter https://www.komm-zur-bundespolizei.de/blog/panther-challenge-2023-wie-weit-gehst-du-fuer-deinen-traumjob möglich.