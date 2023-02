Streik: Mögliche Auswirkungen auf Müllabfuhr im Kreis Göttingen

Göttingen. Wegen der Warnstreiks am Donnerstag kann es auch bei der Abfallentsorgung zu Verzögerungen kommen. So stark ist wohl der Altkreis Osterode betroffen.

Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag, 16. Februar, Warnstreiks in Südniedersachsen angekündigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Landkreisverwaltung wird in diesem Zusammenhang auch der Abfallzweckverband in Deiderode bestreikt. Damit sind auch Abfallanlieferungen zur Entsorgungsanlage und dem Recyclinghof Deiderode am Donnerstag, 16. Februar, insgesamt nicht möglich.

Die Entsorgungsanlage Dransfeld wird am Donnerstag möglicherweise ebenfalls teilweise bestreikt, mit Beeinträchtigungen ist zu rechnen.

Die Entsorgungsanlage in Breitenberg wird nach derzeitiger Einschätzung geöffnet sein. Die Leerung der Komposttonnen ist damit gesichert. Dort sind auch Anlieferungen von Boden und Bauschutt sowie von Grünabfällen möglich. Es können jedoch möglicherweise Wartezeiten auftreten.

Altkreis Osterode: Entsorgungsanlage in Hattorf bleibt voraussichtlich geöffnet

Die Entsorgungsanlage Hattorf am Harz wird nach derzeitigem Kenntnisstand geöffnet sein. Damit ist auch dort die Anlieferung von Abfällen möglich. Die Entsorgungsanlagen werden nach dem Warnstreik am Freitag, 17. Februar, wieder wie gewohnt für Anlieferungen geöffnet sein.

Der Warnstreik kann ebenfalls Auswirkungen auf die Leerung der Restabfallbehälter im Altkreis Göttingen haben. Möglicherweise bleiben einige Restabfallbehälter gefüllt stehen. In diesen Fällen würde die Leerung zeitnah nachgeholt werden. Wertstoffsäcke und Altpapier werden planmäßig abgeholt.

Auch Sperrmüll und Altholz werden gegebenenfalls im Altkreis Göttingen nicht vollständig abgefahren werden können. In diesem Fall wird die Abholung zeitnah nachgeholt. Die Müllabfuhr im Altkreis Osterode ist von dem Warnstreik voraussichtlich nicht betroffen und wird ohne Einschränkungen stattfinden können.

