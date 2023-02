In Göttingen: Karolina Kuszyk stellt besonderes Buch vor

Göttingen. Die Autorin zeichnet be ihrer Lesung in der Galerie Alte Feuerwache in Göttingen die Spuren deutscher Vergangenheit in Westpolen auf.

Die Deutsch-Polnische Gesellschaft Göttingen und ihr Kooperationspartner Museum Friedland laden zu einer öffentlichen Autorenlesung „In den Häusern der anderen: Spuren deutscher Vergangenheit in Westpolen“ ein. Gast der Lesung in der Galerie Alte Feuerwache, Ritterplan 4, ist am Mittwoch, dem 15. Februar, 19 Uhr, die Autorin Karolina Kuszyk. Damit wird ein Termin des Vorjahres, der aufgrund Erkrankung der Autorin verschoben werden musste, nachgeholt.

Am 11. Oktober erschien die deutschsprachige Ausgabe des Buches „Poniemieckie“ der 1977 geborenen Autorin Karolina Kuszyk, die in den 1980er und 1990er Jahren in Liegnitz/Legnica aufwuchs und heute in Berlin und Niederschlesien lebt und arbeitet. Das Buch steht zwischenzeitlich auf den Bestsellerlisten. Kuszyk ist Germanistin, Polonistin, Übersetzerin deutscher Literatur ins Polnische, Lehrbeauftragte an der Viadrina in Frankfurt/Oder und Coach für interkulturelle Kompetenzen. Sie verfasste Beiträge u.a. für Zeit Online, Deutschlandradio Kultur, Funkhaus Europa (RBB), Tygodnik Powszechny, Mały Format, Notes Wydawniczy, und übersetzte ins Polnische u.a. Max Frisch, Ilse Aichinger, Karen Duve und Bernhard Schlink. „In den Häusern der anderen“ (polnisches Original „Poniemieckie“, Czarne 2019) wurde 2020 mit dem Arthur-Kronthal-Preis ausgezeichnet und regte in Polen eine lebhafte Diskussion über den Umgang mit dem deutschen Erbe an. Ihr Buchdebüt wird allseits als Pflichtlektüre über das deutsche Kulturerbe im Westen Polens gewürdigt. Folgerichtig wird die Autorin am Folgetag an der Göttinger Bonifatius-Oberschule ihr Werk Schülerinnen und Schülern vorstellen.

Ein Ausschnitt aus der angehängten Rezension von Andrzej Kaluza vom Deutschen Polen-Institut verschafft eine Annäherung an das Thema des Buchs:

„Mit einer präzisen, bildlichen Sprache nähert sich die Autorin zunächst dem Schicksal ehemals deutscher Häuser: Landschlösser ebenso wie großbürgerlicher Stadtpaläste, Arbeiter-Mietskasernen und Dorfgebäude. Der Leser bekommt einen Eindruck von einer langen Beziehung, ja einer intimen Vertrautheit, mit der vermeintlich unbelebten und doch so lebendigen Materie bürgerlicher Salons, Jugendstilstucks, geheimnisvoller Flure und Keller, wo es spukt… Und nicht selten kommen in den Aussagen der Siedler Geister vor, natürlich deutsche Geister. Diese mussten vertraut gemacht werden und gelegentlich auch mit den eigenen, polnischen, in Einklang gebracht werden. Bis heute hält die Faszination am post-deutschen Unheimlichen an, und Kuszyk begleitet in ihrem Buch sogar Schatzsucher, die in alten Stollen des NS-Untergrundprojekts „Riese“ unermüdlich nach versteckten Schätzen, etwa dem „goldenen Zug der Nazis“, suchen.“

Nachfolgend finden Interessierte den Link zur Rezension: https://www.deutsches-polen-institut.de/blog/karolina-kuszyk-poniemieckie-pflichtlektuere-ueber-das-deutsche-kulturerbe-im-westen-polens/

