Göttingen. Rund ein Viertel weniger Feuchtgebiete in 300 Jahren: Internationales Forscher-Team untersucht Ausmaß der Trockenlegung und Umwandlung weltweit.

Ein Viertel des Orshinski Mokh-Feuchtgebiets in Russland wurde zwischen 1950 und 1990 trockengelegt.

Wissenschaft Göttinger arbeiten an Studie zum Verlust von Feuchtgebieten mit

Die Trockenlegung von natürlichen Feuchtgebieten hat die Nutzung durch Land- und Forstwirtschaft sowie den Torfabbau begünstigt, allerdings auch großen Einfluss auf Treibhausgasemissionen, Hochwasserschutz, Nährstoffflüsse und Biodiversität.

In einer globalen Studie hat ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Stanford University rekonstruiert, wo und wann zwischen den Jahren 1700 und 2020 Feuchtgebiete umgewandelt wurden und für welchen Zweck dies geschah.

Die Universität Göttingen war an der Studie unter anderem mit Informationen zu landwirtschaftlichen Entwässerungsvorhaben sowie zu Drainagen im Bewässerungslandbau beteiligt. Wie die Uni jetzt mitteilt, sind die Ergebnisse in der Fachzeitschrift Nature erschienen.

Das sind die neuen Erkenntnisse

Das Team konnte zeigen, dass in dem untersuchten Zeitraum mindestens 3,4 Millionen Quadratkilometer Feuchtgebiete meist für die Nutzung als Ackerland umgewandelt wurden: eine Fläche, die etwa der Größe Indiens entspricht. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schätzen, dass Feuchtgebietsökosysteme in den vergangenen 300 Jahre durch menschliche Eingriffe um etwa 21 bis 35 Prozent zurückgegangen sind.

Das ist weit weniger als die in früheren Studien geschätzten Verluste von 50 bis 87 Prozent. Die niedrigere Schätzung ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass sich die Studie nicht nur auf Stichproben aus Regionen mit historisch hohen Feuchtgebietsverlusten konzentriert.

Ergebnisse sind bedeutsam

„Die Ergebnisse dieser ersten systematischen, datenbasierten Erfassung des Ausmaßes des Verlustes von Feuchtgebieten weltweit für einen so langen Zeitraum sind sehr bedeutsam“, sagt Prof. Dr. Stefan Siebert vom Department für Nutzpflanzenwissenschaften der Universität Göttingen, der an der Studie beteiligt war.

„Sie tragen einerseits zum besseren Verständnis der Ursachen bei. Andererseits ermöglichen uns die neuen Daten, in Folgestudien die Wirkung dieser Landnutzungsänderungen zum Beispiel auf den Klimawandel, den Verlust an Biodiversität aber auch auf Produktivitätssteigerungen in der Landwirtschaft besser zu quantifizieren.“

Lesen Sie auch aus der Forschung:

Damit wird eine weitere bisher vorhandene Lücke zum Einfluss von Landnutzungsänderungen geschlossen. „In vielen Ländern verzeichnen wir einen dramatischen Rückgang natürlicher Feuchtgebiete, auch wenn der Gesamtverlust global geringer ist als zuvor vermutet“, so Siebert. „Dies sollte unsere Motivation noch einmal erhöhen, die noch verbliebenen Feuchtgebiete zu schützen und zu erhalten.“