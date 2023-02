Zukünftige Roboter sollen menschliches Verhalten erkennen

An der TU Clausthal und der Universität Göttingen wird die Zusammenarbeit von Menschen und Robotern erforscht. Denn kollabierende Roboter „Kobots“, die menschliche Verhaltensweisen erkennen und flexibel, vorausschauend und sicher mit Menschen zusammenarbeiten können, sind ein wichtiges Zukunftsthema in der industriellen Fertigung.

Zur Umsetzung fehlt es den Maschinen bisher aber an der dafür benötigten empathischen Intelligenz. Unterstützt wird das neue Verbundprojekt vom Simulationswissenschaftlichen Zentrum Clausthal-Göttingen.

„Kognitiv und Empathisch Intelligente Kollaborierende Roboter – Keiko“ nennt sich das Forschungsprojekt, das zum Jahreswechsel am Simulationswissenschaftlichen Zentrum (SWZ) gestartet ist. Über drei Jahre werden sechs Arbeitsgruppen in einem interdisziplinären Team verschiedene Aspekte emphatischer Roboter erforschen.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Die Einsatzmöglichkeiten solcher Roboter sind vielfältig: Selbstfahrende Autos, die Intentionen menschlicher Verkehrsteilnehmer verstehen und sich sicher zwischen ihnen bewegen, sind zum Beispiel eine bekannte Zukunftsvision. In der industriellen Fertigung sei eine empathische Zusammenarbeit zwischen Menschen und Kobots ebenfalls ein wichtiges Zukunftsthema für eine digitale und nachhaltige Produktion, informiert das SWZ. Bisher führten Roboter hier nur wohldefinierte und sich wiederholende Aufgaben aus, während der Mensch durch seine kognitiven Fähigkeiten und soziale Intelligenz flexibel agieren kann.

Seit 2019 wird hier im Hermes-Projekt mithilfe des Kobots Cora Grundlagenforschung zur Optimierung von Mensch-Maschine-Interaktionen betrieben. Foto: SWZ / TU Clausthal

Das Team aus Forschenden der TU Clausthal und der Universität Göttingen hat sich zum Ziel gesetzt, Kobots mit empathischer Intelligenz zu entwickeln. Sie sollen die Handlungsabsichten von Menschen erkennen können. „Kobots sind ein wichtiger Baustein in der Digitalisierung der Industrie. Weil die Arbeitsfelder von Menschen und Maschinen zukünftig immer näher zusammenrücken werden, ist es notwendig, den Robotern ein Verständnis von menschlichen Verhaltensweisen zu vermitteln“, erklärt Projektsprecher Professor Christian Rembe vom Institut für Elektrische Informationstechnik der TU Clausthal.

Sensorik, Steuerung, Psychologie

So sollte ein Kobot zum Beispiel in der Lage sein, das Verhalten des Menschen psychologisch zu interpretieren und dessen Aufmerksamkeit und Kontrollfähigkeit bei der gemeinsamen Aufgabe zu erkennen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich ein Team aus der Informatik, der Elektrotechnik und der Physik sowie aus der Psychologie in dem Projekt zusammengefunden. Von Fragen der Sensorik über die klassische Robotersteuerung bis hin zu psychologischen Verhaltensweisen des Menschen werden sie sich mit einem breiten Spektrum an Forschungsthemen auseinandersetzen.

Kick-off-Meeting der Forschenden des interdisziplinären Teams am Simulationswissenschaftlichen Zentrum Clausthal-Göttingen (SWZ). Foto: Alexander Herzog / TU Clausthal

Zur praxisnahen Umsetzung ihrer Erkenntnisse steht den Forschenden am SWZ ein hochmoderner Kobot zur Verfügung. Der Roboter namens Cora wurde erstmals im Zuge des SWZ-Projekts „Heterogene Mensch-Maschine-Teams“ (Hermes) eingesetzt. Im Rahmen von Hermes wurde seit 2019 Grundlagenforschung zur Optimierung von Mensch-Maschine-Interaktionen am SWZ betrieben.

Das Projekt Keiko schließt sich inhaltlich an diese Forschung an. Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur fördert das Verbundprojekt in Zusammenarbeit mit der Volkswagen-Stiftung im Rahmen des Programms „Sprung – Spitzenforschung in Niedersachsen“ mit mehr als 1,7 Millionen Euro.