Helge Schneider kommt nach Göttingen

Göttingen. Mit seiner neuesten Show „Der letzte Torero“ bringt Helge die Leute zum Lachen – am 18. März, um 20 Uhr in der Göttinger Lokhalle.

Helge präsentiert sich erstmals als Torero, obwohl er sich beim Anblick eines Stieres umgehend verdünnisieren würde, wie er uns glaubhaft versicherte. Aber die Arbeitsbekleidung des Toreros gefiel ihm so gut, dass er sie, nachdem er sie einmal in einem Fachgeschäft anprobiert hatte, nicht mehr ausziehen wollte. Und so kam es zu den Portraitfotos, eines davon wurde zu seinem neuesten Tourneeplakat und auch zum Cover seiner neuesten Schallplatte, die pünktlich zum Tourneestart im Februar 2023 erscheint!

Mit seiner neuesten Show „Der letzte Torero - Big L.A. Show“ singt, tanzt, trommelt, trompetet, spielt Klavier, Saxophon, xylophoniert sich Helge in die Herzen der vielen Menschen, die da kommen sollten eventuell. Helge bringt die Leute zum Lachen. das muss man erstmal nachmachen! Fast unmöglich für einen großen Teil der hiesigen Erdbevölkerung.

„Klavier spielen ist nicht nur mein Beruf, es ist mein Leben.“ Er ist das Bindeglied zwischen dem Neandertaler und dem Homo Sapiens. Was immer das auch heißen soll. Seine neueste Trompete hat er in einem Fachgeschäft gekauft! „Trompete spielen ist nicht nur mein Beruf, es ist mein Leben.“

Mit diversen anderen Instrumenten erzeugt Helge eine bis dato kaum herangereichte Diversität, für ihn immer schon sehr wichtig. Genau wie sein Saxophon, das er seinerzeit in einem Fachgeschäft gekauft hat. “Das Tenorsaxophon ist nicht nur mein berufliches Instrument, es bedeutet auch mein Leben.³ In einem Fachgeschäft gekaufte Instrumente begleiten ihn schon ein Leben lang. Aber es werden immer mehr. Zuletzt erlernte Helge sogar das Kasoo, ein Geschenk von Eddi.

„Immer einen flotten Spruch auf den Lippen, das kann ich nicht.“ Sein schonungsloses Selbstbekenntnis haut einen um. Deshalb ist es auch umso wichtiger, ihn nicht zu vergessen. (Seine größte Sorge!)

„Vergesst mich nicht!“ dieser Ausspruch ist filmreif.

Sei(n) auch Du (Sie) dabei, wenn es wieder heißt: Helge is in town! Ein absolutes Muss in der „schönen neuen Welt“.

Helge macht auch Ihren Konzertsaal wieder voll! Adäquate Musiker begleiten den in der internationalen Fachwelt anerkannten Mega-Star auf seiner Reise.

Karten gibt es im Vorverkauf im Service-Center des Harz Kurier, Gipsmühlenweg 2-4, unter www.konzertkasse.de sowie unter der Karten-Hotline: 0531/16606.