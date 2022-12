Brennholz-Fakeshop weiter aktiv – Waaker Holzhändler betroffen

Die Polizei in Duderstadt warnt vor einem gefälschten Online-Shop, auf dem Brennholz zum Verkauf angeboten wird. Polizeilich bekannt wurde die von Betrügern betriebene Seite nach dem Hinweis eines Mannes aus Waake, der über seinen Facebook-Account ofenfertiges Brennholz zum Kauf anbietet. Die Seite https://brennholzwloka.de/ ist nach Erkenntnissen der Ermittler weiterhin aktiv.

Über die dort veröffentlichte Handynummer habe der Waaker eigenen Angaben zufolge in den letzten Tagen telefonisch mehrere Anfragen erhalten, ob er auch Holz auf Paletten verkaufen würde. Dies verneinte er, da er dies nicht im Angebot habe. Die Kunden berichteten ihm daraufhin, dass sie im Internet auf „seiner“ Seite dieses Angebot gelesen hätten und man den Kaufpreis anschließend nach Bulgarien überweisen solle.

So kommt der Betrug ans Licht

Der Waaker erklärte den Kunden, dass er gar keine Internetseite habe und sein Holz außerdem ausschließlich über Facebook anbieten würde. So kam der Betrug ans Licht.

„Der Mann erstattete Anzeige wegen Fälschung beweiserheblicher Daten und Warenbetrugs“, berichtet die Polizei. Die Ermittler gehen davon aus, dass bislang unbekannte Täter mithilfe der auf der Facebookseite veröffentlichten Personaldaten des Waakers die betrügerische Internetseite erstellt haben. Ermittlungen hierzu laufen.

Polizei gibt Tipps für mehr Sicherheit

Daher rät die Polizei zu besonderer Vorsicht und gibt Tipps für mehr Sicherheit beim Online-Shopping. Keine Spontankäufe: „Bevor Sie ein Produkt in den Warenkorb eines Online-Shops legen, sollten Sie den Preis des Produkts bei anderen Anbietern sowie dem Händler vor Ort vergleichen. Denn Betrüger locken ihre Opfer mit niedrigen Preisen.“ Außerdem solle man sich informieren: „Geben Sie den Namen des Online-Shops in eine Suchmaschine ein, dadurch können Sie negative Erfahrungen anderer Kunden finden und müssen sich nicht auf die Versprechungen der Shop-Betreiber verlassen. In vielen Selbsthilfeforen erfahren Sie ebenfalls, ob Ihr gewählter Online-Händler unseriöse Geschäftspraktiken anwendet. Zudem finden Sie bei der Verbraucherzentrale Information über bekannte unseriöse Online-Händler.“

Außerdem soll man sichere Zahlungswege wählen. Der Kauf auf Rechnung könne vor Betrug schützen. Getätigte Überweisungen lassen sich nur kurzfristig rückgängig machen. Beim Lastschriftenverfahren könnten Abbuchungen noch nach einigen Tagen storniert werden. Beim Onlinekauf solle man keine Zahlungsdienste wie Western Union oder paysafecard nutzen.