Zugunglück im Kreis Gifhorn: Unfallursache steht fest

Manche Kundinnen verpasten am Montagmorgen aufgrund mangelnder Informationen in Ohof den Zug in Richtung Hannover, der von Gleis 4 abfuhr. Dort kommt er normalerweise nur an.

Carsten Schaffhauser, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr Gifhorn, erläutert das aktuelle Einsatzgeschehen. Die Stichflamme am Unfallort ist knapp 10 Meter hoch, die Verbrennung des Propangases wird mehrere Tage in Anspruch nehmen. Rund 70 Einsatzkräfte sind bei Leiferde mit den Bergungsarbeiten beschäftigt. Ein Güterzug war in der vergangenen Woche auf einen stehenden Zug gefahren.

Die Arbeiten an der Bahn-Schnellstrecke Hannover-Berlin schreiten voran: „Der erste der vier havarierten Kesselwagen ist, soweit es technisch möglich war, leergepumpt. Das restliche Propangas muss nun kontrolliert abgefackelt werden“, teilte am Montag Feuerwehrsprecher Carsten Schaffhauser mit. Auf der Strecke waren in der Nähe von Leiferde (Kreis Gifhorn) am Donnerstag zwei Güterzüge zusammengestoßen.

Bundespolizei gibt Unfallursache bekannt

Als Ursache des Unglücks, bei dem ein Lokführer leicht verletzt wurde, nannte die Bundespolizei nach ersten Erkenntnissen kein technisches Versagen des auffahrenden Zuges oder der technischen Sicherungseinrichtung der Bahnstrecke. „Die Bahnunfallermittler stellten fest, dass der betroffene Streckenabschnitt durch eine Mitarbeiterin der DB AG fälschlicherweise freigeben wurde, obwohl dort noch ein Güterzug hielt. Die Mitarbeiterin ließ den darauffolgenden Güterzug mit 25 Kesselwagen in diesem Abschnitt mit 40 Stundenkilometer fahren, der dann auf den stehenden Zug auffuhr. Gegen die Mitarbeiterin der DB AG wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt“, teilte Kevin Müller mit, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hannover.

Fachleute für die Verbrennung des Propangases im Einsatz

Die Bergung der vier havarierten Propangas-Waggons bleibt weiterhin eine knifflige Aufgabe unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Bei einem weiteren Kesselwagen läuft aktuell die Umfüllung des Propangases in einen weiteren Kesselwagen der Deutschen Bahn. Mehrere explosionsgeschützte Lüfter befänden sich aktuell im Einsatz, um das immer noch leckende Propan aus dem Arbeitsbereich der Einsatzkräfte zu befördern. Zum Wochenstart befand sich ein Voraustrupp der Werkfeuer Volkswagen Wolfsburg auf dem Weg zur Einsatzstelle. „Dieser soll prüfen, wie mit Großlüftern an der Einsatzstelle unterstützt werden kann. Derweil wurden die ersten mit dem Propangas befüllten Kesselwaggons durch die Deutsche Bahn abtransportiert.“, so Schaffhauser.

Im Zuge der Bergung wurde ein Krisenstab eingesetzt. Aktuell sind knapp 70 Einsatzkräfte vor Ort, darunter auch Fachleute der Chemie-Werkfeuerwehren TUIS vom Verband der Chemischen Industrie. „Nachdem am Morgen aus dem ersten Waggon das Flüssiggas abgepumpt wurde, wurde an diesem eine spezielle Fackel angebracht mit der jetzt das restliche Gas verbrannt wird“, berichtete Schaffhauser. Die Stichflamme am Unfallort ist knapp 10 Meter hoch, die Verbrennung nimmt mehrere Stunden in Anspruch. Die zweite Fackel für den nächsten Kesselwaggon werde voraussichtlich am Abend beginnen. Die Verbrennung des verbleibenden Gases aller verunglückten Waggons werde sich über mehrere Tage ziehen.

Die derzeitigen Minusgrade stellen für diesen Prozess eine Schwierigkeit dar. „Damit das Gas verbrannt werden kann, muss es von einem flüssigen in einen gasförmigen Zustand übergehen. Durch die kalten Temperaturen an der Einsatzstelle passiert das sehr träge. Das heißt, es wird jetzt im Laufe des Tages damit begonnen, diesen Waggon durch warmes Wasser zu erwärmen, damit der Übergang von flüssig in gasförmig zügiger vonstatten geht und das Gas schneller verbrennen kann“, erklärte Schaffhauser.

Schienenersatzverkehr sorgt für Unmut am Bahnhof Meinersen

Derweil kämpfen die Bahnkunden, beispielsweise auf dem Bahnhof Ohof, mit den Auswirkungen des Zugunglücks. Der Haltepunkt in dem Meinerser Ortsteil ist zum Sackbahnhof geworden. In Richtung Hannover verkehren Züge, in Richtung Wolfsburg geht es nur mit dem Bus weiter. Schriftliche Informationen am Bahnhof Ohof sind nicht vorhanden, die elektrische Anzeige am Bahngleis zeigt lediglich an, dass auf der Strecke zwischen Meinersen und Gifhorn Ersatzbusse fahren. Von wo sie abfahren und zu welchen Zeiten steht nirgendwo geschrieben – sehr zum Ärger der Kunden.

Das führte am Montag zum Beispiel dazu, dass Studentin Clair Hurth ihre Verbindung Richtung Uni Würzburg verpasste: „Erst bin ich gestern nicht nach Meinersen gekommen, da niemand mich mit dem Auto fahren konnte und ich Angst hatte, irgendwo zu stranden. Dann lautet heute die Online-Information, dass der Enno von Gleis 3 aus nach Hannover abfährt.“ Tat er aber nicht, sondern er startete an Gleis 4. Bis Clair Hurth und ihre Mutter dies gewahr wurden, fuhr der Zug vor ihren Augen ohne sie los.

Um einem solchen Ärger vorzubeugen fuhr eine Mutter aus Müden extra früher an den Bahnhof Ohof, um sich für ihre Tochter zu vergewissern, dass der Zug nach Hannover in einer Stunde auch wirklich fahre. Dieser stand bereits an Gleis 4, wo normalerweise der Zug in die entgegengesetzte Richtung abfährt. „Die VRB-App ist total irreführend. Da steht, dass nur Busse von hier nach Hannover fahren. Der Zug fährt aber offensichtlich, nur von einem anderen Gleis, aber das ist nirgendwo ausgeschrieben“.

Aufhebung der Streckensperrung noch nicht absehbar

Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass die Sperrung der Bahnstrecke in dieser Woche nicht aufgehoben wird. Wie lange es genau dauern wird, bis die Strecke wieder befahrbar ist, ist laut Feuerwehr-Sprecher Schaffhauser schwer abzuschätzen: „Auf alle Fälle werden als erstes die Bergungsarbeiten des Gases, des Gefahrstoffes, abgeschlossen sein, bevor weitere Arbeiten wie die Bergung der Fahrzeuge sowie Besichtigung und Reparatur der Gleisanlage und der Oberleitung erfolgen können“.