Landwirte planen breiten Goslar-Protest

Traktoren stehen bei einem Zwischenstopp einer Protestfahrt von Landwirten auf der Straße des 17. Juni in Berlin. Auch in Goslar sind in dieser Woche Treckerkorsos und Kundgebungen von Landwirten geplant.

Die Umweltministerkonferenz, die diese Woche vom 23. bis 25. November in Goslar tagt, wird von mehreren Protestaktionen begleitet. Allzu besinnlich dürfte es für die 16 Umweltministerinnen und -minister der Bundesländer also nicht werden, auch wenn der Goslarer Weihnachtsmarkt zeitgleich mit der Konferenz startet.

Laut Stadtsprecherin Daniela Siegl sind von Mittwoch bis Freitag Mahnwachen vor dem alten Standesamt geplant. „Mittwoch und Donnerstag findet jeweils ab 17 Uhr ein Traktorenkorso statt“, ergänzt Siegl. Am Freitag sei zudem gegen 10 Uhr eine Menschenkette in der Innenstadt geplant, gefolgt von einer Kundgebung auf dem Jakobikirchhof.

Klebe-Aktivisten im Blick

Die Polizei bereitet sich darüber hinaus auf „unangemeldete Protestformen“ vor – Stichwort: Klebe-Aktivisten. Die eingesetzten Beamten hätten das im Blick und seien im Falle des Falles vorbereitet, kündigt Carl Schierarndt, Leiter Einsatz der Polizei Goslar, an. Und weiter: „Anwohnerinnen und Anwohner, der Berufsverkehr und natürlich auch die Besucherinnen und Besucher des Goslarer Weihnachtsmarktes sollen möglichst wenig Einschränkungen erfahren.“ Ganz ohne Folgen werden die Protestaktionen aber nicht bleiben. In den Abendstunden am Mittwoch und Donnerstag rechnen Polizei und Stadtverwaltung mit Staus aufgrund der Treckerkorsos. Der Wochenmarkt am Freitag auf dem Jakobikirchhof ist abgesagt.

In einem gemeinsamen Schreiben haben sich nun auch Polizei und Stadtverwaltung Goslar an die Öffentlichkeit gewandt. „Die Polizei wird ihren Schutzauftrag sowohl für die Konferenz als auch für die stattfindenden Versammlungen wahrnehmen. Die Entwicklung unangemeldeter Protestformen, wie sie zuletzt bundesweit aufgetreten sind, haben wir im Blick und sind darauf vorbereitet“, so Schierarndt.

Die Polizei wird die Einsatztage auf ihren Social-Media-Kanälen begleiten und frühzeitig und anlassbezogen über Verkehrsmaßnahmen sowie die Auswirkungen der Einsatzlage berichten, teilen sie in ihrem Schreiben weiter mit.

Trotz möglicher Einschränkungen und Absagen erklärt Oberbürgermeisterin Urte Schwerdtner: „Ich freue mich aber, dass die zahlreichen Teilnehmenden an der Umweltministerkonferenz drei Tage unsere schöne Stadt mit dem endlich wieder stattfindenden Weihnachtsmarkt besuchen und bitte die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für die erforderlichen Maßnahmen.“

Landvolk organisiert Korsos

Organisiert werden Korsos und Kundgebung vom Landvolk Braunschweiger Land, wie der Vorsitzende Ulrich Löhr im Gespräch mit der Goslarschen Zeitung bestätigt. „Wir wollen auf nette Art und Weise auf unsere Positionen aufmerksam machen“, macht Löhr deutlich. Und das bedeute nicht, dass Goslar pünktlich zum Start des Weihnachtsmarktes mit einer Trecker-Armada dichtgemacht wird. Die genaue Route der beiden abendlichen Traktoren-Touren sei noch nicht abschließend geklärt, aber sie werde nicht durch die zentrale Innenstadt führen, sagt der Braunschweiger Landvolk-Chef. Der Bauernverband wolle, während die Ministerrunde im Hotel „Der Achtermann“ tagt, an Info-Ständen in der Fußgängerzone Aufklärungsarbeit in eigener Sache leisten. Für die Kundgebung am Freitag rechnet Löhr mit etwa 1.000 bis 1.500 Teilnehmern: „Wir haben auch schon Zusagen aus anderen Bundesländern.“ Und auch die Konferenzteilnehmer könnten gerne noch vorbeischauen. „Dazu laden wir ein und freuen uns, wenn die Politiker den Weg zu uns finden werden – zum Austausch auf Augenhöhe, so wie wir immer schon an Lösungen mitgearbeitet haben und dies auch weiter anbieten“, wird Dr. Holger Hennies, Präsident des niedersächsischen Landvolks, in einer Mitteilung zitiert.

Was fordern die Landwirte? Einwichtiges Ziel sei laut Löhr, dass die geplante EU-Verordnung zum zukünftigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln noch einmal überarbeitet wird.

Und dann ist da natürlich noch der Wolf, der sich in Niedersachsen breit macht. Dieses Thema treibt vor allem Wendelin Schmücker nach Goslar. Er ist Vorsitzender des Fördervereins der Deutschen Schafhaltung und eine der lautesten Züchterstimmen in Deutschland. Zuletzt sorgte der Schäfer vor einigen Wochen für Schlagzeilen, weil er die Stadt Winsen (Luhe) verklagt hatte. Die hatte ihm untersagt, seine Tiere mit einer „Flinte des Kalibers zwölf“ gegen Wolfsangriffe zu verteidigen. Seine Klage wurde abgewiesen.

Schmücker sieht in der unkontrollierten Ausbreitung des Wolfs eine existenzielle Gefahr für Nutztierhalter. „Der Bestand der Wölfe in Niedersachsen hat sich in den vergangenen drei Jahren verdoppelt“, sagt er im Gespräch mit der Goslarschen Zeitung. Trotz umfangreichen Herdenschutzes komme es immer wieder zu Wolfsübergriffen mit vielen toten und verletzten Schafen. Der Bund müsse Naturschutzgesetze anpassen, damit ein wirkliches Wolfsmanagement betrieben werden kann – in Frankreich oder Schweden etwa sei das längst Realität.

Termin mit dem Minister

Von daher begrüße er es, sagt Schmücker, dass auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) als Abgesandte der Bundesregierung in Goslar sein wird.

Der Schafhirte will sich an sämtlichen Konferenztagen mit einem Info-Stand in Goslar für die Belange der Nutztierhalter starkmachen. Am Donnerstag, 24. November, habe er zudem einen Gesprächstermin mit Niedersachsens neuem Umweltminister Christian Meyer (Grüne). Der war übrigens von 2013 bis 2017 auch schon einmal Landwirtschaftsminister – er dürfte in Goslar also auf viele bekannte Gesichter treffen. Nach Informationen der Goslarschen Zeitung hat auch die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) angekündigt, in dieser Woche im Harz Gesicht zu zeigen. Eine Anfrage bei der Partei dazu blieb bisher unbeantwortet.