45. Göttinger Jazzfestival: „Wieder umfängliches Programm“

Nachdem sich Jazzfreunde im vergangenen Jahr noch mit einer abgespeckten Ausgabe des überregional beliebten Festivals zufrieden geben mussten, gab es die 45. Ausgabe in 2022 endlich wieder in gewohntem Umfang: „In diesem Jahr haben wir für das 45. Göttinger Jazzfestival wieder ein umfängliches Programm auf die Beine gestellt, wie man es aus der Vor-Coronazeit kennt. So viel Zuversicht muss sein“, verkündeten die Organisatoren. „Schließlich gibt es enorm viele bemerkenswerte Bands und Projekte da draußen, denen wir eine Bühne bieten möchten. Nehmen wir für den Moment an, dass alles gut wird, zumindest für diesen großen Moment des Jazz im Göttinger Kulturjahr.“

Von den Ursprüngen der Jazzmusik bis hin zu Folk, Minimal, World Music, Neuer Musik und Techno

Und tatsächlich hatte das Programm vom 4. bis zum Abschluss am 12. November im Deutschen Theater viel zu bieten: Von smarter Improvisationskunst über „Erkundungsreisen“ zu den Ursprüngen der Jazzmusik bis hin zu Folk, Minimal, World Music, Neuer Musik und ja, sogar Techno war im Angebot. Zwar erreichten die Besucherzahlen am letzten Wochenende noch nicht wieder den Status wie zum Beispiel im Jahr 2018. Man konnte aber dennoch mit der Resonanz zufrieden sein.

Mit einer großen Techno-Party kurz nach 1 Uhr am Sonntagmorgen betraten die Verantwortlichen sogar Neuland. Denn normalerweise war es Usus, dass viele Musiker sich nach Ende aller Konzerte bunt gemischt auf kleinerer Bühne trafen, um für das verbliebene Publikum bis in die frühen Morgenstunden gemeinsam zu jammen. Dieses Mal ging man andere Wege – die Techno-Party war extra dafür gedacht, auch viel mehr jüngere Menschen ins Deutsche Theater zu locken. Das Angebot kam bei der Jugend sichtlich gut an, die Tanzfläche war in kürzester Zeit gefüllt.

Neues zu wagen und bewährte Pfade verlassen

Ob das auch die alteingesessenen Jazzfans so empfanden, die schließlich auf ihre Sessions verzichten mussten, wird sicherlich die Festival-Nachlese zeigen. So oder so ist es richtig gewesen, auch einmal etwas Neues zu wagen und bewährte Pfade ein Stück weit zu verlassen. Und vielleicht findet sich bei der 46. Jazzfestival-Auflage ein entsprechender Kompromiss, mit dem dann alle Musikfans gut leben können und ihren Spaß haben. Denn letztlich möchte doch jeder Besucher nur Eines: eine schöne Zeit bei der Musik ihres Geschmacks mit Freude erleben.