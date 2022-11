317 Studenten der TU Clausthal erhalten Urkunden und Zeugnisse

Clausthal-Zellerfeld. 248 Bachelor- und Masterstudiengänge, 68 Promotionen und eine Habilitation stehen am Ende des Sommersemesters an der Technischen Universität.

Mit einem stimmungsvollen Festakt wurden die Absolventen, die ihr Studium an der TU Clausthal erfolgreich mit dem vergangenen Sommersemester beendet haben, geehrt. Auch besondere Studienleistungen wurden ausgezeichnet.

Im Einzelnen wurden 248 Bachelor- und Masterstudiengänge sowie 68 Promotionen und eine Habilitation an der TU Clausthal abgeschlossen. Zur feierlichen Vergabe der Abschlusszeugnisse kamen rund 300 Gäste in der Aula Academica zusammen. Erstmals seit drei Jahren konnte die Veranstaltung wieder in Präsenz stattfinden.

Kontakt zur TU aufrechterhalten

„Sie können stolz auf das zurückblicken, was Sie erreicht haben. Sie haben ein anspruchsvolles Studium an einer Technischen Universität bewältigt, die einen guten Ruf genießt – und das in einer wirklich sehr anspruchsvollen Zeit der Krisen. Ihr erfolgreicher Abschluss ist der Lohn für all diese Mühen“, gratulierte Universitätspräsident Prof. Joachim Schachtner den Absolventen. Die Clausthaler Ausbildung unter dem thematischen Dach der Circular Economy, der ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft, vermittele das Rüstzeug für den Umgang mit aktuellen und zukünftigen Krisen. Zugleich appellierte er, nach dem Prinzip des lebenslangen Lernens, den Kontakt zur TU aufrechtzuerhalten, ob durch ein aufbauendes Studium, Weiterbildungsprogramme oder wissenschaftliche Veranstaltungen.

Getreu dem Motto „Einmal Clausthaler, immer Clausthaler“ empfahl auch Ulrich Grethe den Anwesenden, mit der Alma Mater verbunden zu bleiben. Als Vorsitzender des Vereins von Freunden (VvF) der TU Clausthal regte er an, dem Förderverein beizutreten und Teil eines privaten wie auch beruflichen Netzwerks zu werden.

Abschließend richtete der Absolvent Hannes Stagge das Wort an seine Kommilitonen. Er erinnerte daran, dass die Studienzeit viele ungewöhnliche Tücken und Herausforderungen bereitgehalten habe: „Nach den Schwierigkeiten der letzten zwei Jahre können wir uns ganz besonders über den Abschluss freuen!“

Preise für besondere Leistung

Begleitet von viel Applaus, wurden im Anschluss die Abschlusszeugnisse sowie zahlreiche Förderpreise übergeben. Prof. Heike Schenk-Mathes, Vizepräsidentin für Gleichstellung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, überreichte zum zehnten Mal den Preis für herausragende Leistungen während der Familienphase. In diesem Jahr entschied die Auswahlkommission, den Vorschlagspreis zu teilen: Ausgezeichnet wurden Student Mawugnon Kodjo Dossou und Dr. Jelena Fiosina.

Für ihre hervorragenden Abschlussarbeiten wurden Lara Rea de Menthon Bake, Lena Sophie Wohlert und Dr.-Ing. Marvin Schewe mit dem Förderpreis des VvF geehrt.

Den Förderpreis der Wolfgang-Helms-Stiftung für Studienleistungen und Forschung in Bergbau und Geowissenschaften erhielt Abdati Laatigue. Zuletzt wurden Dr. Mazen Bouchur und Nelly Nicaise Nyeck Mbialeu mit dem DAAD-Preis für hervorragende Leistungen internationaler Studierender ausgezeichnet.

Die Absolventenfeier endete mit einem Sektempfang. Organisiert wurde der Abend von der Stabsstelle Weiterbildung und Veranstaltungsmanagement der TU Clausthal rund um Maria Schütte. Auch in den vorangegangenen Semestern schlossen zahlreiche Studierende, Promovierende und Habilitierende ihre akademischen Ziele erfolgreich ab. Allein im Wintersemester 2021/22 erhielten 215 Bachelor- und Masterstudierende und 139 Promovierende ihre Urkunden.