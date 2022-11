Maskierte Räuber hebeln Kasse auf

Goslar. Am Freitag, dem 4. November, ereignete sich bei einem Discounter in Vienenburg, Goslarer Straße, ein räuberischer Diebstahl. Der Discountmarkt wurde durch vier männliche Personen betreten. Sie begaben sich in den Kassenbereich, hebelten dort eine Kasse auf und entnahmen 1839,50 Euro Bargeld. Als eine Mitarbeiterin den Vorgang bemerkte und den Tätern den Weg versperrte wollte, wurde sie von ihnen gegen eine Wand gestoßen. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Bahnhof. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 05322/91 111-0. pol