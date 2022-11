65-jährige Seesenerin abgezockt

Seesen. Am 4. November gegen 14 Uhr erschien eine 65-jährige Seesenerin beim Polizeikommissariat Seesen, um einen Betrug anzuzeigen. Sie gab an, dass sie am 1. November eine SMS mit einer TAN auf ihr Smartphone erhalten habe. Die SMS sei von der Postbank gewesen. Da die Geschädigte ihr EC-Kartenlimit erhöhen wollte und davon ausging, dass ihr die TAN deswegen übersandt wurde, gab sie diese bei ihrem Online-Banking ein. Am nächsten Tag seien ihr dann zwei Überweisungen an das Kreditinstitut „Western Union“ aufgefallen. Es wurde ein hoher dreistelliger Betrag überwiesen. Die Polizei Seesen bittet alle Bürger ausdrücklich darum, ihr Umfeld im Hinblick auf solche betrügerischen Vorgänge zu sensibilisieren und im Zweifel mit der örtlichen Polizeidienststelle Rücksprache zu halten. pol