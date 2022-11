Ladendiebe von Gandersheim bis Osterode verfolgt

Ein gewiefter Ladendetektiv aus Bad Gandersheim hat bei der Verfolgung von Ladendieben nicht locker gelassen und ist ihnen hinterher gefahren, bis die Polizei diese im Raum Osterode dingfest machen konnte.

Der Ladendetektiv eines Einzelhandelsgeschäftes in der Marienstraße in Bad Gandersheim hatte am Donnerstag, 3. November, um 18 Uhr beobachtet, wie drei männliche Personen Gegenstände in eine Tasche steckten und das Geschäft verließen, ohne die Ware zu bezahlen.

Verfolgung aufgenommen

Als die drei Personen, von dem Detektiven beim Verlassen des Geschäftes angesprochen wurden, sprangen sie in einen Pkw und flüchteten über die B64 in Richtung Seesen. Der Detektiv des Geschäftes nahm seinerseits die Verfolgung des Pkw auf und konnte aufgrund einer ständigen Standortmeldung zur Festnahme der drei Tatverdächtigen im Bereich Osterode beitragen. Bei den Dieben handelte es sich um drei 19-jährige Salzgitteraner.

Die Polizei stellte das Diebesgut – mehrere Flaschen hochwertige Alkoholika im Wert von ca. 450 Euro – sicher. Es wurden Anzeigen gegen die Tatverdächtigen eingeleitet.