Universitätschor gibt zwei Konzerte in Clausthal

Der Universitätschor der TU Clausthal führt am Freitag 11. November 2022 und am Samstag 12. November 2022 zwei Konzerte auf.

Unter dem Titel „Sing’n Drink“ soll dem Genuss von Musik über das beliebte und umstrittene Thema Alkoholgenuss gefrönt werden, erklären die Verantwortlichen. Über mehrere Jahrhunderte von der Renaissance bis zur Moderne erklingen a-capella Stücke von Johann Silchers „In vino veritas“ bis zu Guy Turners „Tequilla Samba“.

In Clausthal-Zellerfeld wird der Chor durch den Kellerclub e.V. unterstützt, der sich mit mehr oder weniger geistigen Getränken um das Wohl des Publikums kümmert.

Das erste Konzert findet statt am Freitag, 11. November, um 19.33 Uhr, in der Aula der TU Clausthal, Aulastraße 8.Das zweite Konzert findet statt am Samstag, 12. November, um 18 Uhr, in der Echter Nordhäuser Traditionsbrauerei in Nordhausen.

Der Eintritt ist zu beiden Konzerten frei, um eine Spende am Ausgang wird gebeten.