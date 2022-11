Was das 49-Euro-Ticket für Südniedersachsen bringt

Für regionale Verkehrsverbünde wie den südniedersächsischen Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN) bringt die Einführung des 49-Euro-Tickets neue Herausforderungen: Während das Ticket die Schlagzeilen dominiert, geht eine andere Entscheidung der Ministerpräsidentenkonferenz zur Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs unter. Die Länder hatten vom Bund eigentlich 1,5 Milliarden Euro für höhere Regionalisierungsmittel gefordert und weitere 1,65 Milliarden Euro für den Ausgleich der gestiegenen Energiekosten. Daraus sind jetzt eine Milliarde Euro Regionalisierungsmittel geworden, die jährlich um drei Prozent erhöht werden sollen.

Damit bleiben die Belastungen aus höhren Sprit- und Strompreisen bei den Kommunen. Michael Frömming, Geschäftsführer des ZVSN, kann dennoch beruhigen: „Die Landkreise haben ihre Nachtragshaushalte erhöht, sodass unsere Preise gleich bleiben können und wir auch unser komplettes Angebot aufrecht erhalten können.“

Ende Juli hatte Frömming in unserer Zeitung vor Kürzungen im Angebot bis hin zum Schulbusverkehr gewarnt, sollte es keine weiteren Förderungen geben. Diese Sorgen sind nun ausgeräumt, wenngleich die Nachtragshaushalte die Kommunen belasten werden. Michael Frömming begrüßt das neue Ticket: „Ich finde das toll.“

Weitere Herausforderungen für den Zweckverband

Mit der Einführung des 49-Euro-Tickets warten aber weitere Aufgaben auf den ZVSN. So müsse etwa geprüft werden, welche Auswirkungen das Ticket auf die eigenen Tarife hat, sagt Frömming. Gerade im ländlichen Raum fahre nicht jeder so viel, dass sich so eine Monatskarte lohne, Kurzstreckentarife und ähnliches dürfte es also weiterhin geben.

Auch das Sozialticket für 35 Euro für Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen wird wohl Bestand haben. Zwar gilt es nicht in der ganzen Republik, ist für den regionalen Verkehr aber die günstigere Option. Die Tarifstruktur wird sich also verschlanken, es soll aber weiterhin eine Auswahl geben. „Nach der Einführung werden wir an den Automaten sehen können, welche Tickets wie gekauft werden“, so Frömming.

Unterstützung von Bund und Ländern könnte unzureichend sein

Eine wichtige Neuerung – auch im Vergleich zur Neun-Euro-Version des vergangenen Sommers – wird sein, dass es das sogenannte Deutschlandticket nur in digitaler Form geben wird. „Das Ticket muss überall einheitlich aussehen, damit es kontrolliert werden kann“, sagt Frömming. Sonst wäre Missbrauch vorprogrammiert.

Es muss also auch eine Lösung für Menschen erdacht werden, die kein Smartphone haben oder keines wollen.

Weiterhin sei noch fraglich, wie realistisch eine Einführung des Tickets zum 1. Januar 2023 ist, so Frömming. „Vielleicht klappt es auch erst zu März. Da müssen sich jetzt gut 300 Akteure auf einen Tag verständigen, die alle unterschiedlich aufgestellt sind.“

Weitere Anstrengungen beim Ausbau nötig

Es bleibt die Befürchtung, dass die Unterstützung von Bund und Ländern für die besonderen Belastungen der Verkehrsunternehmen nicht ausreichen könnten. Doch Michael Frömming ist auch da einigermaßen guter Dinge: „Im ländlichen Raum wird das eher nicht passieren, wenn aber in größeren Ballungszentren bald so viele Menschen den ÖPNV nutzen, dass das Angebot nicht ausreicht, wird die Politik nachsteuern müssen. Das ist meine Hoffnung“, so der ZVSN-Geschäftsführer.

Das attraktiv bepreiste Ticket sollte auch nicht darüber hinweg täuschen, dass Regionen mit gutem Nahverkehr mehr davon profitieren als die, in denen das Angebot kleiner ist. Für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in unserer Region wird es weitere Anstrengungen brauchen.