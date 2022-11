„Unter den Wolken“ – eine außergewöhnliche Deutschlandreise

Goslar. Radiomoderator Achim Bogdahn stellt am 13. November sein Buch im Goslarer Kulturkraftwerk vor. Hier gibt es Karten.

16 Bundesländer, 16 höchste Berge, 16 Prominente und daraus resultierend 16 außergewöhnliche Geschichten zu einer besonderen Deutschlandreise hat Achim Bogdahn in seinem Erstlingswerk zusammengefasst.

Reise durch die Republik inspiriert durch Brocken-Benno

Der Radiomoderator des Bayerischen Rundfunks, der Zugfahrten liebt, hat sich inspiriert von Brocken Benno auf eine Reise durch die Republik begeben: nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Übernachtungen bei meist wildfremden Menschen und mit Wanderungen auf den jeweils höchsten Berg des Bundeslandes in Begleitung eines Prominenten.

Sein erstes Buch „Unter den Wolken“ stellt Achim Bogdahn am 13. November um 17 Uhr im Kulturkraftwerk Harz Energie in Goslar vor. Ein Buch über Deutschland, über Begegnungen und Gespräche, über Menschen und über das Leben – mit vielen Umwegen, Anekdoten und Exkursen die aus all den wunderbaren und zum Teil skurrilen Zusammentreffen mit Prominenten und Nicht-Prominenten während dieser Reise entstanden ist.

Mit Ex-Bischöfin Margot Käßmann auf dem Wurmberg in Braunlage

Für seine Tour auf den Brocken konnte er den 90-jährigen Brocken-Benno als Begleitung gewinnen. Er war es, der mit seinen vielen tausenden Brockenbesteigungen Bogdahns Abenteuerlust schürte und somit indirekt Ideengeber für dieses Buch wurde.

Den Wurmberg hingegen bestieg Bogdahn mit Ex-Bischöfin Margot Käßmann. Übernachtet hat er in Goslar bei einem aktiven Mitglied des Förderkreis Goslarer Kleinkunsttage e. V.. Gäste der Lesung dürfen sich auf einen unterhaltsamen Abend gespickt mit vielen Anekdoten und Erlebnissen rund um eine außergewöhnliche Deutschlandreise freuen.

Tickets für die derzeit einzige in der Harz-Region geplante Buchvorstellung sind für 10 Euro unter www.kulturkraftwerk-harzenergie.de, bei der Tourist-Information Goslar, Telefon (05321) 78060, den Geschäftsstellen der Goslarschen Zeitung und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Details zum Programm unter www.kulturkraftwerk-harzenergie.de