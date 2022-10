Aus bislang unbekannten Gründen fängt ein Auto gegenüber der Zulassungsstelle des Landkreises Northeim in Northeim Feuer. 15 Einsatzkärfte der Schwerpunktfeuerwehr sind im Einsatz, der Wagen wird völlig zerstört.

Blaulicht In Northeim: Pkw fängt gegenüber der Zulassungsstelle Feuer

Einsatz für die Schwerpunktfeuerwehr in Northeim: Aus bislang unbekannten Gründen brennt am Nachmittag des 28. Oktober in der Straße Martinsgraben gegenüber der Zulassungsstelle des Landkreises Northeim ein Mercedes Benz. Als Einsatzkräfte um den Brandmeister vom Dienst und ein Tanklöschfahrzeug, die um 15.02 Uhr durch die Leitstelle alarmiert wurden, eintrafen, stand der Wagen im vorderen Bereich bereits komplett.

Motorraum wird mit Werkzeug aufgebrochen

Eine Nachfrage vom Brandmeister vom Dienst ergab, dass sich keine Person mehr im Fahrzeug befindet. Zwei Feuerwehrleute unter Atemschutz begaben sich mit einem C-Schlauch zu dem Fahrzeug und löschten dieses mit Wasser ab. Die nachfolgenden Feuerwehrleute kümmerten sich um die ausgeflossenen Betriebsstoffe und streuten Bindemittel über die Flüssigkeiten.

Mit Schaum wird der Motorraum abgelöscht. Foto: Horst Lange / Kreisfeuerwehr Northeim

Mit einem Halligan-Tool, auch Hebel- und Brechwerkzeug genannt, öffneten die Feuerwehrleute die Motorhaube, um im Motorraum das Feuer richtig ablöschen zu können. Nachdem das Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera kontrolliert worden war, wurde mit einer Schaumpistole nachgelöscht.

Straße ist teilweise gesperrt

Der Brandmeister vom Dienst setzte sich mit der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Northeim in Verbindung. Im Einsatz waren etwa 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und der Unteren Wasserbehörde. Als Brandursache kann ein Technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. Der Sachschaden konnte noch nicht genau ermittelt werden.

Während des Einsatzes war ein Teil des Martinsgraben gesperrt. Ein Abschleppunternehmen schleppte das zum Teil ausgebrannte Fahrzeug ab.