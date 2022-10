Von kurvigen Straßen, Holzkirchen und Begegnungen

Ihre Koffer sind bereits gepackt und die letzten Urlaubstage genutzt, um sich vom Harz zu verabschieden: die Rede ist von den Oberharzer Pastoren Louisa Frederking und Jonathan Stoll. Denn im November ziehen sie nach Offenbach am Main. Dort werden die beiden in zwei verschiedenen Kirchengemeinden arbeiten – und in das Großstadtleben eintauchen.

„Vieles, was für unser Leben und Arbeiten hier vor Ort markant war, nehmen wir als Erinnerungen mit: Die kurvigen Straßen durch den Oberharz, die uns von Ort zu Ort geführt haben. Die rot und blau gestrichenen, regional typischen Holzkirchen und das gelbe Pfarrhaus. Auch der dichte Nebel auf dem Marktplatz in Clausthal gehörte dazu – nur eines von mehreren Wetterphänomenen, an die man sich als Zugezogene gewöhnen muss“, blicken die beiden Pastoren schon jetzt zurück.

Seit 2019 in Clausthal gewohnt

Seit 2019 hat das Paar in Clausthal gewohnt und war unterschiedlich lange Teil des verbundenen Pfarramtes im Oberharz: Jonathan Stoll seit dem Sommer 2019, Louisa Frederking seit dem Frühjahr 2022, nach ihrem Vikariat in den Kirchengemeinden Badenhausen und Windhausen. Die zwei Pastoren ergänzen: „Wir haben uns gefreut über Menschen, die über ihren eigenen Kirchturm hinausdenken und die Region im Blick haben. Über das gute ökumenische Miteinander mit Bibelabenden, Gesprächen, Gottesdiensten und einem ehrlichen Interesse aneinander.“

Zu ihrem Dienst gehörten auch Gottesdienste an besonderen Orten: am Ottiliaeschacht und im Altenauer Kurpark, am Waldrand mit Teichblick oder in der „Kirchenbaustelle“, umgeben von Orgelpfeifen. Zudem wären da noch Erinnerungen an ihre festlichen Ordinationen im Oberharz, in Altenau und Hahnenklee sowie zahlreiche Wanderungen um Teiche und über Bergblumenwiesen.

Jonathan Stoll wird verabschiedet. Foto: Privat

„Besonders geprägt hat uns die Begleitung der Menschen hier in verschiedenen Lebenssituationen: von der Taufe am Beginn des Lebens – inklusive großem regionalen Tauffest – über Trauungen bis hin zum Abschied an Sterbebett und Grab“, betont Louisa Frederking. Auch wenn die Corona-Zeit viele Einschränkungen und ein großes Umdenken erforderte. „Das hat vieles erschwert, vom Gestalten des Gemeindelebens bis hin zum Kontakteknüpfen. Wir haben dabei aber auch erlebt, wie viel Nähe aus der Distanz möglich ist. Zum Beispiel mit Blumengrüßen zu Ostern, mit Gottesdienstheften für zuhause, mit Posaunenmusik auf dem Marktplatz. Und das Aufatmen, als echte Begegnungen die Kacheln in der Videokonferenz ersetzten“, schildert Jonathan Stoll. Mitnehmen wird er auch die Erfahrungen mit der regionalen Konfirmandenarbeit und zahlreichen Konfirmationsgottesdiensten sowie die wertvolle Zusammenarbeit mit der Kindertagesstätte Mönchstalweg.

Was sie „ihren Gemeinden“ noch mit auf den Weg geben möchten? Einen großen Dank und die folgenden Worte: „Wir wünschen Ihnen und euch, dass die Region noch enger zusammenwächst und sich in ihrem gemeinsamen Auftrag verbunden weiß: Kirche mit und für Menschen zu sein. Mögen Sie und mögt ihr dabei immer wieder belebende Ausdrucksformen und Orte für Ihren und euren Glauben finden.“

Pastor Jörg Uwe Pehle tritt ein

Die Pfarrstelle für Clausthal-Buntenbock und Altenau-Schulenberg wird neu ausgeschrieben, in der Vakanzzeit wird Pastor Jörg Uwe Pehle die Kirchenvorstände der genannten Gemeinden unterstützen, Kasualien und auch Gottesdienste übernehmen. Der 59-Jährige wechselt zum 1. Dezember aus Vlotho in Nordrhein-Westfalen in den Harz und wird mit einer halben Stelle „Tourismus-Pastor“ werden und mit einer weiteren halben Stelle als Springer-Pastor tätig sein. In der nächsten Zeit ist er also vermehrt im Oberharz, bis die Stelle wieder neu besetzt ist.

Superintendentin Ulrike Schimmelpfeng zeigt sich zuversichtlich: „Das Angebot freier Pfarrstellen in der Landeskirche ist zwar sehr groß, aber wir haben mit der frisch sanierten, wunderschönen blauen Marktkirche samt ihrer neuen Orgel und durch die bemerkenswerte Kooperation der Gemeinden des Oberharzes eine durchaus attraktive Pfarrstelle.“

Der gemeinsame Abschieds-Gottesdienst von Louisa Frederking und Jonathan Stoll findet am Sonntag, 30. Oktober, um 14 Uhr in der Marktkirche zum heiligen Geist in Clausthal statt. Ulrike Schimmelpfeng wird die Pastoren für den Oberharz entpflichten, die Kirchenvorstände der evangelischen Kirchen im Oberharz werden an diesem Gottesdienst mitwirken. Die Marktkirche bietet ausreichend Platz, damit sich viele Menschen persönlich von den Pastoren verabschieden können.