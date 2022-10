Auto prallt in Planke: Unfall auf nasser A7 bei Nörten-Hardenberg

Nörten-Hardenberg. Zu einem Verkehrsunfall ist es auf der Autobahn 7 in Höhe Nörten-Hardenberg am Samstagnachmittag gekommen. Noch ist unklar, was genau passierte.

Auf der A7 in Richtung Kassel hat es am Wochenende einen Autounfall gegeben.

Ein mit zwei Männern besetzter 5er-BMW aus Bayern ist am Samstagnachmittag auf der A7 kurz vor der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg ins Schleudern geraten, gegen die Außenschutzplanke geprallt und anschließend entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen. Das berichtet die Polizei.

Bei der Kollision wurden demnach insgesamt fünfzehn Plankenfelder beschädigt. Die beiden 35 Jahre alten Insassen blieben unverletzt. An ihrem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Wer ist gefahren? Die Polizei ermittelt

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 23.000 Euro. Welcher der beiden Männer am Steuer saß, ist noch unklar. Die Ermittlungen dazu laufen.

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr auf nasser Fahrbahn in einer Rechtskurve am Ende einer Gefällstrecke in Fahrtrichtung Kassel. Die Unfallursache steht noch nicht fest. Bei der Begutachtung des beschädigten BMW wurden unter anderem Mängel an der Bereifung festgestellt, berichtet die Polizei. Einer der Insassen stand zudem vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Autobahnpolizei beschlagnahmte beide Führerscheine.

Zeugen berichten von gefährlichem Wendemanöver

Ersten Ermittlungen zufolge wurde der stark unfallbeschädigte Wagen nach dem Unfall von einem der Männer trotz fließenden Verkehrs und eingeschränkter Sichtweite aufgrund Regen und Gischt unvermittelt auf der dreispurigen Autobahn gewendet und in eine Nothaltebucht gefahren. Mehrere Fahrzeuge hätten infolge des gefährlichen Fahrmanövers stark abbremsen müssen, sagten Zeugen gegenüber der Polizei.

Die beiden 35 Jahre alten Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen gegen sie unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs dauern an, schreibt die Polizei in ihrem Bericht abschließend.