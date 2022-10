Partielle Sonnenfinsternis in St. Andreasberg im Harz beobachten

St. Andreasberg. Am Dienstag sollten sich Astronomie-Freunde die Mittagspause freihalten: Ab 10.48 Uhr ist am Himmel eine Partielle Sonnenfinsternis zu beobachten.

Weil unser Weltraum und die Astronomie eine unglaublich Faszination auf die Menschen ausüben, möchte die Sternwarte in St. Andreasberg zu einem besonderen Ereignis einladen: Ab 10 bis 14 Uhr am 25. Oktober soll die Partielle Sonnenfinsternis 2022 am Himmel in St. Andreasberg gemeinsam beobachtet werden. Begleitet wird die Veranstaltung von den Vereinsmitgliedern und Experten der Sternwarte. Der Eintritt liegt bei 5 Euro pro Person (die Vereinsmitglieder der Sternwarte kommen kostenlos rein).

Das Außengelände der Sternwarte bietet viel Platz für Picknickdecken, Liegen und sonstige kleine Lager. Wichtig dabei sei es, das Wetter und die Temperatur im Auge zu behalten, um die entsprechende Kleidung dabei zu haben. Für das leibliche Wohl sorgen die Vereinsmitglieder mit nicht-alkoholischen Getränken, Kaffee und Bratwürstchen vom Grill. Aufgrund des begrenzten Platzangebotes, bittet der Verein um eine vorherige Anmeldung (https://www.sternwarte-sankt-andreasberg.de/termine/=).

Wie entsteht eine Sonnenfinsternis?

Was ist eine Partielle Sonnenfinsternis überhaupt? Eine Sonnenfinsternis ist ein Phänomen, bei dem der Mond sich zwischen die Erde und die Sonne schiebt. Manchmal bedeckt der Mond, aus unserer Sicht, sogar die komplette Sonnenscheibe. Bei einer Partiellen Sonnenfinsternis ist die Sonnenscheibe, je nach Beobachtungsstandort, bis zu 82 Prozent vom Mond bedeckt.

Wichtig: Die Augen schützen

Das hört sich zwar nach sehr viel an, doch die verbleibende Sonnensichel ist immer noch etwa 70.000-fach heller als der Vollmond in unseren Nächten. Eine Partielle Sonnenfinsternis muss deshalb in allen Phasen nur durch spezielle Schutzbrillen oder indirekt, mit Hilfe einer sogenannten Projektion, beobachtet werden.

Wem diese Veranstaltung allerdings zu spontan ist, der darf sich auf weitere Astro-Aktionen der Sternwarte freuen. Am Samstag, den 5. November um 18 Uhr, lädt der Verein zu einem „Astroabend“ ein. Thema der Vorträge: „Was gibt es am Nachthimmel zu sehen“ und „Roboter der ISS“. Im Anschluss besteht bei klarer Sicht sogar die Möglichkeit der Himmelsbeobachtung auf dem Außengelände der Sternwarte. Auch hier ist wieder wichtig auf die Wettervorhersage in der Nacht und die Temperatur zu achten.

Anmeldung auf: https://www.sternwarte-sankt-andreasberg.de/termine/