Hakenkreuz auf Facebook ist immer strafbar

Internet-Kritik an Gesundheitspolitik: Das OLG in Braunschweig hat das Göttinger Urteil aufgehoben.

Ein Hakenkreuz in einem Facebook-Post ist einem Urteil zufolge auch dann strafbar, wenn damit insgesamt eine Unterstützung der NS-Ideologie nicht zum Ausdruck kommt. Das Verbot der Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen solle diese aus dem politischen Leben verbannen, betonte das Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig in einem am Dienstag bekanntgegebenen Urteil (Az: 1 Ss 34/22).

Die Angeklagte hatte auf ihrem privaten Account bei Facebook ein Muster eines „EU-Gesundheitspasses“ mit negativem Coronatest gepostet. Daneben stellte sie die Abbildung eines Gesundheitspasses aus der NS-Zeit, versehen mit einem Hakenkreuz. Dazu schrieb sie: „Die Geschichte wiederholt sich, das Drehbuch wird immer billiger.“

Göttinger Landgericht hatte Frau freigesprochen

Das Landgericht Göttingen sprach die Frau von dem Vorwurf der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen frei. Strafbar sei dies nur, wenn damit eine Identifikation mit den Zielen des Nationalsozialismus zum Ausdruck komme. Dies sei hier nicht der Fall, im Vordergrund stehe die Kritik an der Gesundheitspolitik.

Dieses Urteil hob das Oberlandesgericht Braunschweig nun auf und verwies den Streit zur weiteren Klärung an das Landgericht Göttingen zurück. Zur Begründung verwies das OLG auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu dem Verbot der Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Distanzierung war Facebook-Post laut Gericht nicht zu entnehmen

Danach habe die Strafnorm das Ziel, „das Kennzeichen aus dem politischen Leben zu verbannen und zu tabuisieren“. Damit sei eine Straflosigkeit in der Regel nicht vereinbar, betonten die Braunschweiger Richter.

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe habe eine Straflosigkeit nur dann angenommen, wenn ein durchgestrichenes oder zerstörtes Kennzeichen verwendet wurde, um gerade eine Distanzierung deutlich zu machen. Eine solche Distanzierung sei hier dem Facebook-Post nicht zu entnehmen.