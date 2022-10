Göttingen. Polizei Göttingen sucht Zeugen für eine Schlägerei in der Turmstraße. Ein Mann ist an den dabei erlittenen Verletzungen gestorben

Foto: Igor Stevanovic / Bits and Splits - stock.adobe.com

In Göttingen kam es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern, nach der nun ein Mann gestorben ist.

Blaulicht Göttingen 40-Jähriger stirbt nach Angriff in Göttingen

Mehrere Tage nach einem Angriff auf einen Mann in der Göttinger Innenstadt ist dieser verstorben. Der 40-Jährige sei in einer Klinik seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Der Mann war am frühen Morgen des 2. Oktober bei einer Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt worden.

Der genaue Tathergang steht noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen.

Beteiligte fliehen

Ersten Ermittlungen zufolge besuchte der Mann aus dem Landkreis Göttingen vermutlich zuvor eine Gaststätte in der Hospitalstraße. In der Turmstraße kam es dann am frühen Sonntagmorgen gegen 4.15 Uhr aus noch ungeklärten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren unbekannten Männern. Der 40-Jährige ging hierbei zu Boden und verlor das Bewusstsein. Die Unbekannten flüchteten.

Die Polizei bittet Zeugen, Beobachtungen oder sachdienliche Hinweise auf die Geflüchteten unter der Telefonnummer 0551/491-2115 zu melden.