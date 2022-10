Letzte Führung: Besuchersaison im Harzer Brocken-Garten endet

Nachdem in diesem Jahr bereits mehr als 2.200 Gäste den Brockengarten besichtigt haben geht nun die Besuchersaison zu Ende. Die letzte Gelegenheit, den Brockengarten im Rahmen einer Führung anzusehen, besteht am Freitag, 14. Oktober, um 14 Uhr. Fast alle der im Garten kultivierten Arten haben sich bereits schon auf den Winter eingestellt, in dem sie zum Beispiel ihre Polster braun färbten. Aber: Auch in dieser Jahreszeit gibt es noch einige Enzianarten, die blühen.

Viele Besucher im Mai und Juni

Nachdem in den vergangenen zwei Jahren der Besuch des Brockengartens nur nach telefonischer Anmeldung möglich war, konnten 2022 die Gartenbesichtigungen wieder ohne Voranmeldung stattfinden. „Vor allen in den Monaten Mai und Juni waren die Besucherzahlen mit ca. 1.240 Gästen deutlich höher als in den Monaten Juli, August, September und Oktober in denen wir insgesamt nur ca. 970 Gäste begrüßen konnten“, berichtet Biologe Dr. Gunter Karste vom Nationalpark Harz.

Insgesamt schauten sich in diesem Jahr 2.210 Personen den Garten an. Das ist zwar immer noch deutlich weniger als in den Jahren vor der Corona-Pandemie, aber doch fast doppelt so viel wie in 2021. „Erfreulich war auch, dass wieder viele internationale Gäste aus Dänemark, den Niederlanden, Polen, China, Tschechien, der Schweiz und Österreich den Brockengarten besuchten“, so Karste weiter.

Internationale Gäste im Brockengarten

„Da im Mai und im Juni der Garten besonders reizvoll ist und die meisten Hochgebirgspflanzen blühen, hatten wir in dieser Zeit viele Sonderführungen, vor allem von Studentengruppen, die die Besucherstatistik des Brockengartens besonders positiv beeinflussten.“

Die letzte Gelegenheit, den Brockengarten 2022 im Rahmen einer Führung anzusehen, gibt es am Freitag, 14. Oktober. Foto: Gunter Karste / Nationalpark Harz

Nach zwei Jahren Zwangspause konnte auch der alljährliche Arbeitseinsatz Anfang Mai auf der Brockenkuppe wieder stattfinden. 26 Ehrenamtliche reparierten Besucherlenkungseinrichtungen, den Zaun vom Brockengarten und pflanzten 2.500 autochthone Heidepflanzen. Insgesamt wurden 2022 wie auch 2021 und 2020 wieder 5.000 Pflanzen in die Erde gebracht. Das vom Ministerium für Umweltschutz, Landwirtschaft und Ernährung des Landes Sachsen-Anhalts geförderte Artensofortprogramm, das über drei Jahre umgesetzt wurde, ist damit abgeschlossen.

Einzigartige Pflanzen auf dem Brocken

Von den Pflegemaßnahmen der brockentypischen Bergheiden profitiert nicht nur die Besenheide selbst, sondern auch Pflanzenarten die deutschlandweit nur auf dem Brocken vorkommen. Zu nennen sind die Brockenanemone, die Starre Segge, die Scheiden Segge und das weltweit nur auf dem Brocken vorkommende Brockenhabichtskraut.

Die Brockenkuppe wurde zudem wieder durch den Landschaftspflegeverband gemäht und die Biomasse abtransportiert sowie ausgewählte Versuchsflächen mit Rindern vom Brockenbauern Thieleke beweidet. All dies und die blühenden Wellensittich-Enziane aus dem Hochland von Tibet werden Gästen am 14. Oktober bei der letzten Gartenführung 2022 präsentiert.

Weitere Infos unter www.nationalpark-harz.de/de/natur-erleben/brockengarten/