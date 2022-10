17-Jähriger Fahranfänger in Northeim verunglückt

Bei einem Unfall in Northeim sind zwei Personen in einem Pkw eingeklemmt worden. Ein 17-Jähriger und seine 40-jährige Beifahrerin wurden verletzt.

Am Samstagmittag war ein 17-jähriger im Rahmen des „begleiteten Fahrens mit 17“ in Northeim auf der Straße Über dem Hellewege in Richtung stadteinwärts unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem Straßenbaum, berichtet die Polizei Northeim.

20 Rettungskräfte im Einsatz

Der 17-jährige sowie seine 40-jährige Beifahrerin mussten durch Kräfte der Feuerwehr Northeim aus dem massiv beschädigten Pkw befreit werden. Der Notarzt kam per Rettungshubschrauber an den Unfallort. Der Fahrer konnte dann aber mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Göttinger Krankenhaus gebracht werden. Seine Beifahrerin erlitt ebenfalls Verletzungen. Diese wurden aber Northeimer Krankenhaus ambulant behandelt.

Der Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Bei dem Verkehrsunfall waren ca. 20 Kräfte der Feuerwehr Northeim, ein Rettungshubschrauber sowie zwei Rettungswagen im Einsatz. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro