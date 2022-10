A7: Polizei stoppt betrunkene Frau – Kollision mit Streifenwagen

Die Polizei war am Freitag gegen 14 Uhr an der Autobahn-Anschlussstelle Northeim-West im Einsatz.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Streifenwagen der Autobahnpolizei Göttingen ist es am Freitagnachmittag im Bereich der A7 gekommen. Das berichtet die Polizei Northeim. Verletzt wurde demnach niemand.

Zuvor war ein Hinweis eingegangen, dass der Pkw in auffälliger Weise die Autobahn 7 in Richtung Hannover befahren soll. Die Polizei traf den Wagen in Höhe der Anschlussstelle Northeim-West an. Die Funkstreifenbesatzung habe mehrfach Anhaltesignale gegeben, die jedoch zunächst missachtet worden seien.

B241 Höckelheim: Unfall zwischen Auto und Streifenwagen

Eine Kontrolle konnte schließlich auf der B241 bei Höckelheim erfolgen. Beim Anhaltevorgang stieß die Fahrerin mit dem Funkstreifenwagen zusammen, so die Polizei. Bei der Fahrzeugführerin handelte es sich um eine 66-jährige Frau aus Finnland.

„Während der Verkehrskontrolle konnte bei der Fahrzeugführerin eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden“, berichtet die Polizei weiter. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von mehr als zwei Promille.

Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.