Blaulicht Northeim Rauchsäule in der Berliner Allee: Brandserie in Northeim

In der Nacht zu Freitag, 30. September, war die Feuerwehr Northeim fast im Dauereinsatz. Gleich zu drei Bränden wurden die Einsatzkräfte gerufen. Das berichten Polizei und Kreisfeuerwehr Northeim. Fazit der Brandnacht: keine Verletzten, aber zwei komplett zerstörte und ein beschädigter Pkw sowie verbrannter Sperrmüll.

Am Abend kam es zu zwei Pkw-Bränden: Der erste Brand wurde um 22.50 Uhr durch einen Zeugen gemeldet. Er hatte im EschenschlagFeuerschein und Rauch in einem Mercedes wahrgenommen. Durch die Freiwillige Feuerwehr Northeim konnte die Brandentwicklung schnell gestoppt werden, wodurch der Pkw nicht in Vollbrand geriet. Hierfür hatte ein mit Atemschutz eingesetzter Trupp, der mit einem C-Rohr ausgerüstet war, vorsichtig die Schiebe- und Beifahrertür des Mercedes Benz geöffnet. Im Innenraum wurden die noch glimmenden Teile mit Wasser gelöscht, so die Feuerwehr. Das Fahrzeug hat jetzt nur noch Schrottwert. Die Polizei ermittelt. Im Einsatz waren hier 16 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei.

Der zweite Brand ereignete sich am Nordring auf einem Gelände mit Gebrauchtwagen. Hier wurde das Feuer ebenfalls von einer Zeugin entdeckt und um 23.55 Uhr gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehr stand der Land Rover bereits in Vollbrand. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Berliner Allee (Ortsdurchfahrt der B3) teilweise gesperrt werden.

Durch die Hitzeentwicklung ist ein neben dem Rover stehender Opel Pkw ebenfalls beschädigt worden. „Mit einem Brechwerkzeug wurde die Motorhaube des Land Rovers aufgemacht, um den Motor richtig ablöschen zu können“, so Horst Lange von der Kreisfeuerwehr Northeim. Auch hier sei ein Trupp der insgesamt 18 Einsatzkräfte unter Atemschutz im Einsatz gewesen.

Bei beiden Bränden sind die Ursachen bisher nicht bekannt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist noch unklar.

Personen wurden bei beiden Vorfällen nicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 3.700 Euro.

Gegen 4 Uhr gab es den nächsten Alarm: Anwohner der Sudetenstraße melden einen Brand. Betroffen ist hier abgelegter Sperrmüll. Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehr war es den Anwohnern schon gelungen, das Feuer zu löschen. Die Freiwillige Feuerwehr Northeim kontrollierte den Brandort anschließend und löschte nach. Auch hier ist die Brandursache aktuell noch nicht bekannt.

Personen, die in den drei Brandfällen Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551/70050.