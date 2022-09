Blaulicht Göttingen Auto überschlägt sich in Göttingen: Zwei Verletzte nach Unfall

Die Bahnhofsallee in Göttingen musste nach einem Autounfall für längere Zeit voll gesperrt werden.

Göttingen. Auf der Bahnhofsallee in Göttingen hat sich am Freitag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Die Ursache sei schwierig zu ermitteln, so die Polizei.