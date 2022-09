Verfahren nach Faustschlag von Göttinger Polizist verzögert sich

Auf Twitter wurde das Video eines Augenzeugen veröffentlicht. Demnach schlägt ein Beamter in Göttingen einem Mann ins Gesicht, bevor er niedergedrückt wird. Vier Beamte sind zu sehen, die den Mann auf den Boden drücken, um ihn an Beinen und Händen zu fixieren.

Ein Polizist soll einem Mann, der sich gegen eine Identitätsfeststellung zur Wehr setzte, mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dieser Fall sorgte im Juli 2021 für Aufsehen (wir berichteten). Mehr als ein Jahr nach diesem aufsehenerregenden Polizeieinsatz in Göttingen lässt die juristische Aufarbeitung weiter auf sich warten.

Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin gegen den Beamten ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ende Januar stellte sie beim Amtsgericht Göttingen den Antrag auf Erlass eines Strafbefehls wegen Körperverletzung im Amt. Eigentlich fällt die Entscheidung, ob das Amtsgericht einen Strafbefehl erlässt oder nicht, relativ zügig. In diesem Fall hat der zuständige Richter jedoch mehr als sieben Monate verstreichen lassen. Sein jetzt gefallener Beschluss führt dazu, dass sich das Verfahren weiter in die Länge zieht: Der Amtsrichter hat sich für unzuständig erklärt, weil dies ein Fall für das Landgericht sei. Nun muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob sie den Beschluss akzeptiert oder Beschwerde einlegt.

Entscheidung des Amtsrichters überrascht

Die Entscheidung des Amtsrichters überrascht vor allem deshalb, weil die Zuständigkeiten im Gerichtsverfassungsgesetz geregelt sind. Demzufolge sind in Strafsachen die Amtsgerichte zuständig, sofern nicht eine Freiheitsstrafe von mehr als vier Jahren zu erwarten ist. Dann wäre das Landgericht zuständig. Aber: Der von der Staatsanwaltschaft beantragte Strafbefehl lautet auf eine Freiheitsstrafe von neun Monaten, ausgesetzt zur Bewährung.

Es gibt Ausnahmen

In bestimmten Fällen kann auch bei einer niedrigeren zu erwartenden Strafe das Landgericht zuständig sein: Wenn die Staatsanwaltschaft wegen des besonderen Umfangs oder der besonderen Bedeutung des Falles Anklage beim Landgericht erhebt. Auch dies trifft hier nicht zu. Laut einem Gerichtssprecher hat aber der zuständige Richter seine Entscheidung, dass er nicht zuständig sei, mit der besonderen Bedeutung und dem öffentlichen Interesse am Fall begründet.

In anderem Fall von Polizeigewalt entscheiden

Dies kommt auch deshalb überraschend, weil das Amtsgericht erst kürzlich in einem anderen Verfahren gegen einen Polizisten keine Probleme damit hatte, selbst zu entscheiden. Im September 2020 hatte ein Polizist während eines Einsatzes in Göttingen einem 19-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Davon war ein Video ins Internet gelangt (wir berichteten). Auch von dem Vorfall am Göttinger Kornmarkt kursierte in den sozialen Medien ein Video. Die Ermittler werteten außerdem mehrere Bodycams der Polizei aus.

Für den Polizisten bedeutet dies jetzt, dass er noch länger mit der Ungewissheit leben muss, wie sein Verfahren ausgeht. Dies gilt auch für die anderen drei Beamten, die dabei waren. Für diese habe die Staatsanwaltschaft jedoch Ende Januar einen Antrag auf Verfahrenseinstellung gestellt (in zwei Fällen gegen eine Geldauflage), aber auch hier läge noch keine Entscheidung vor. Den Polizisten könnten hierdurch berufliche Nachteile entstehen: Wer sich um eine Beförderung bewirbt, muss stets angeben, ob gegen ihn ein Ermittlungsverfahren läuft.

