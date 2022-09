Clausthal-Zellerfeld. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Clausthal-Zellerfeld im Harz ist ein Mensch verletzt worden. Der Sachschaden ist groß.

Blaulicht Harz Unfall mit drei Autos in Clausthal: Osteroderin bleibt unverletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen ist es am Dienstag in Clausthal-Zellerfeld an der Kreuzung Altenauer Straße/Erzstraße gekommen. Das berichtet die Polizei.

Eine 61 Jahre alte Autofahrerin aus Osterode wollte demnach am Nachmittag die B241 queren. Dabei übersah sie laut Polizeibericht den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 55-Jährigen aus Clausthal.

Auto wird bei Unfall im Oberharz gegen anderen Pkw geschleudert

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Wagen des Mannes gegen einen weiteren Pkw geschleudert wurde.

Dessen 30-jähriger Fahrer aus Merseburg blieb ebenso wie die Osteroderin unverletzt. Der 55-jährige Mann trug jedoch leichte Verletzungen davon. Der Gesamtschaden wird auf 17.000 Euro geschätzt, so die Polizei abschließend.