Oberharz: 182 Fahrzeuge zu schnell - davon 102 Motorräder

Goslar. „Sicher durch den Harz“: Kontrollaktion im Landkreis Goslar deckt Dutzende Tempoverstöße, aber auch Bauartveränderungen an Motorrädern auf

Polizei und Landkreis Goslar kontrollierten am Wochenende verstärkt Motorradfahrer (Symbolbild).

Das Wetter am Sonntag, 11. September, war bis kurz nach dem Mittag im Harz noch nebelig. Nach einigen kleinen Regenfällen besserte es sich bis zum Abend. Sogar die Sonne kam am Ende noch für einige Stunden durch. „Entsprechend war auch der allgemeine Ausflugsverkehr zunächst eher mäßig und nahm zum Nachmittag leicht zu“, berichtet ein Sprecher der Polizei Goslar. Ab den Mittagsstunden erfolgte eine geplante Motorradkontrolle unter dem Motto „Sicher durch den Harz“.

Drei Messwagen und ein Laser-Messteam

Beteiligt an der Kontrollaktion waren Kräfte der Polizeiinspektion Goslar – unterstützt durch Polizisten aus Salzgitter und Braunschweig –, der Landkreis Goslar und der Tüv-Nord. Mit drei Geschwindigkeitsmesswagen, die auf der B241 zwischen Goslar und Clausthal-Zellerfeld, der B242 zwischen Clausthal-Zellerfeld und Braunlage sowie auf der Hauptunfalllinie B4 im Bereich Kesselberg (zwischen Braunlage und Hohegeiß) aufgestellt waren und einem Laser-Messteam am Königskrug wurde der Straßenverkehr überwacht.

Mehr als die Hälfte Motorradfahrer

Insgesamt waren 182 Kraftfahrzeugfahrerinnen und -fahrer zu schnell unterwegs, wobei die Gruppe der Motorradfahrer mit 102 davon mehr als die Hälfte ausmachte. „Wir haben erfreut zur Kenntnis genommen, dass die Überschreitungen nicht zu Fahrverboten führen werden, also die Tempoüberschreitungen nicht so gravierend waren“, erklärt ein Sprecher der Polizei Goslar.

In zwölf Fällen seien die Motorräder ungenehmigt verändert worden. So fehlten Rückspiegel oder der Kettenschutz, die Kennzeichen wiesen einen falschen Winkel auf oder die Rückstrahler befanden sich nicht mehr am Motorrad.

Mofa frisiert

Bei einem laut Betriebserlaubnis als Mofa einzustufendem Fahrzeug räumte der Fahrer nach Vorhalt ein, dass er den Motor insoweit manipuliert hatte, dass das Fahrzeug nunmehr schneller als 60 Stundenkilometer fahren konnte. Dem Fahrer droht nun ein Strafverfahren. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er musste sein motorisiertes Zweirad am Kontrollort abstellen und es wurde später abgeholt.