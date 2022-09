Deutsch-russisches Jugendprojekt erhält Göttinger Friedenspreis

Göttingen/Berlin. Der Preis wurde am Sonntag in Berlin übergeben – im Vorfeld der Verleihung war es zu Unstimmigkeiten gekommen

Der Göttinger Friedenspreis 2022 ist am Sonntag in der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche an das deutsch-russische Jugendprojekt „Musik für den Frieden“ aus Müllheim in Baden-Württemberg übergeben worden. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung habe im Rahmen eines Gastspiels der Preisträger stattgefunden, teilte die Stiftung Dr. Roland Röhl am Sonntag mit. Mit dem Preis solle der wichtige zivilgesellschaftliche Beitrag des Projekts zu den Beziehungen zwischen Deutschland und Russland gewürdigt werden, hieß es.

Der Göttinger Friedenspreis wird bereits zum 24. Mal vergeben. Stifter ist der 1997 verstorbene Göttinger Wissenschaftsjournalist Roland Röhl. Er hatte sich als Journalist vor allem mit Fragen der Sicherheitspolitik sowie der Konflikt- und Friedensforschung beschäftigt und in seinem Testament verfügt, seinen Nachlass zur Bildung eines Stiftungsvermögens zu verwenden.

Querelen im Vorfeld

Die diesjährige Preisverleihung war im Vorfeld von Querelen begleitet. Nachdem die Stiftung im Juni die feierliche Verleihung in Göttingen abgesagt hatte, war die dreiköpfige Preisjury um den Journalisten Andreas Zumach aus Protest gegen diese Entscheidung zurückgetreten. Sie spiele der „derzeitigen massiven Feindpropaganda der Regierung Putin und der staatlich gelenkten russischen Medien gegen den Westen in die Hände“, hieß es.