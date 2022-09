Nach Wiedereröffnung: Erste Besucher auf dem Brockenplateau

Am ersten Tag nach der Wiedereröffnung des wegen des Großbrandes gesperrten Brockenplateaus ist ein Besucheransturm ausgeblieben. Am Samstag präsentierte sich der Brocken bei kühlem, regnerischem Wetter. Nur wenige Besucher wanderten auf den 1141 Meter hohen Berg im Harz. Die Harzer Schmalspurbahnen wollten bis einschließlich Sonntag den Brockenbahnhof nicht anfahren. Eine öffentliche Straße nach oben gibt es nicht.

Vor einer Woche war der Großbrand am Brocken ausgebrochen, der sich auf rund 160 Hektar Fläche ausbreitete. Das Brockenplateau, das viele Besucher anlockt, wurde gesperrt und Freitagnachmittag wieder freigegeben. Am Freitag hatten Wärmebildaufnahmen aus der Luft noch geringe Wärme am Boden gezeigt. Die Restlöscharbeiten und eine Brandwache seien bis Montagmorgen geplant, hieß es von der Stadt Wernigerode. Alle Hubschrauber und Flugzeuge, die beim Löschen geholfen hatten, seien inzwischen an ihre Heimatstandorte zurückgekehrt. Der Katastrophenfall war am Freitagvormittag für beendet erklärt worden.