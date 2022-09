Pkw gerät in Gegenverkehr

Am Donnerstag, gegen 16.35 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Osteröder in seinem Pkw Ford die B241 aus Richtung Auerhahn in Richtung Goslar. Aufgrund einer schlüpfrig-nassen Fahrbahn gerät der Pkw Ford in den Gegenverkehr und touchiert den Pkw Audi einer 55-jährigen Frau aus Düsseldorf. Nach dem Zusammenstoß dreht sich der Pkw Ford um 180 Grad und stößt in die rechte Leitplanke in Fahrtrichtung Goslar. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 EUR. Die 65-jährige Beifahrerin des Pkw Audi wurde leicht an der Hand verletzt. pol