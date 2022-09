Betrunkene greifen Polzisten an

Am Freitag, 9. September, gegen 15.45 Uhr, kam es in der Bromberger Straße in Goslar zu lautstarken Streitigkeiten in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Dazu gingen bei der Polizei zeitgleich mehrere Hinweise ein. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamtinnen und Beamte auf die beiden männlichen Kontrahenten und Einsatzverursacher.

Beide Männer waren stark alkoholisiert, zeigten sich wenig kooperativ und zudem aggressiv gegenüber den Polizeibeamten. In der Folge kam es zu Beleidigungen (u.a. wurden die Beamten bespuckt), Bedrohungen sowie zu einem tätlichen Angriff und Widerstand zum Nachteil der Polizeibeamten durch die beiden Personen. Beide Personen wurden daraufhin für Folgemaßnahmen der hiesigen Polizeidienststelle zugeführt. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Bei diesem Einsatz wurde niemand verletzt. pol