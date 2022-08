Angstforscher: Energiekrise weckt Steinzeitmensch in uns

Das Zählwerk in einem Gaszähler dreht sich und zeigt den Verbrauch von Gas in einem Privathaushalt an.

Der Göttinger Angstforscher Borwin Bandelow vertraut darauf, dass Menschen angesichts der Energiekrise und des bevorstehenden Winters flexibel nach Lösungen suchen und nicht in Panik verfallen. „Ich glaube, dass wir mit der Energiekrise fast eleganter umgehen werden, als mit Corona“, sagte der Professor an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Göttingen im Gespräch. Es werde aufgrund des Frierens keine Aufstände geben.

Kann die Energiekrise, die für den Winter noch nicht absehbare Folgen bringt, existenzielle Ängste bei den Menschen auslösen?

Borwin Bandelow: Zunächst muss man zwischen Ängsten und Sorgen unterscheiden. Angst hat man, wenn man direkt bedroht wird, also wenn jemand mit einem langen Messer auf mich zurennt oder ich im Krieg unter Beschuss gerate. Bei Angst bekommt man körperliche Symptome, wie Herzrasen, Zittern, Schwitzen, Schwindel und Luftnot, wie bei einer Panikattacke. Wenn es aber um Dinge geht, die in der Zukunft liegen, zum Beispiel, dass wir im Winter frieren könnten, ist das eher im Bereich der Sorgen anzusiedeln. Es ist nicht so, dass wir eine Panikattacke bekommen, wenn wir in der Zeitung über den Energiemangel lesen. Bei Angstanfällen hingegen leiden die Menschen viel mehr, weil das ein unerträglicher Zustand ist.

Aber das Öffnen eines Briefumschlags mit einer Gas- oder Strompreiserhöhung kann Menschen doch auch Angst machen?

Das kann natürlich einen Schock auslösen. Trotzdem ist es nicht das Gefühl, als wenn man mit dem Leben bedroht wird. Es ist auch nicht so, dass die Menschen beispielsweise zu Psychiatern laufen und sich wegen dieser Ängste behandeln lassen, weil sie die Stromrechnung nicht mehr bezahlen können.

Allerdings gibt es schon jetzt Menschen, die nur knapp über die Runden kommen. Werden sich die Probleme verschärfen?

In dem Moment, wenn der Hunger anfangen würde, also tatsächlich gar kein Geld mehr da ist, um etwas zu Essen zu kaufen, würden die Sorgen in Angst umschlagen. Aber in Deutschland muss derzeit noch keiner verhungern.

Wie kann man sich denn den derzeitigen Sorgen stellen?

Vielleicht muss man sich erst mal sagen, dass es Hoffnung gibt. Es gibt derzeit extrem viele Bestrebungen, die Gaskrise irgendwie zu meistern, auch wenn klar ist, dass es Einschnitte geben wird. Beim Tanken haben sich die Menschen an Preise um zwei Euro mittlerweile gewöhnt. Genauso denken viele Leute, dass der Staat es irgendwie richten wird, ohne dass wir massive Einschränkungen haben, weil es Möglichkeiten gibt, das Gas woanders zu kaufen. Das schränkt die Sorgen ein und nicht alle Menschen verfallen in Panik. Natürlich gibt es aber einige, die schon immer knapp an der Kante gelebt haben, bei denen wird es kritisch werden. Trotzdem gibt es in unserem Staat Möglichkeiten, diese Menschen aufzufangen.

Das heißt, das Vertrauen in unseren Sozialstaat ist groß?

Grob geschätzt würde ich sagen, dass etwa die Hälfte der Menschen die Energiekrise relativ gelassen sehen, weil sie denken, dass der Staat doch einen Ausweg findet. Diese Mentalität sieht man auch an den Forderungen nach höheren Gehältern, die überall laut werden. Viele erwarten einen vollen Ausgleich für Inflation und die Gas- und Benzinpreiserhöhungen, und am liebsten noch zwei Prozent mehr. Sie glauben, der Staat wird schon irgendwo die Kohle herholen. Hauptsache, ich habe null Prozent Einschränkung in meinem Leben. Auch, wenn Gas und Benzin teurer werden, zahlt es der Staat.

Woher kommt diese Mentalität?

Ein Stück weit haben wir uns daran gewöhnt, dass der Staat für uns sorgt, was ja auch gut ist und lange geklappt hat. Aber ich denke, in einer Krise müssen mehr Menschen umdenken. Nicht die ganz Armen, sondern die, die eigentlich immer gut gelebt haben und jetzt versuchen, dieses gute Leben im Überfluss auf Kosten anderer weiter aufrechtzuerhalten. Wenn jetzt alle, die mit großen SUVs weiter zum Zigarettenholen fahren, Benzinrechnung weiter plus minus null ausgleichen wollen, fehlt dieses Geld für Hartz IV oder andere soziale Dinge. Und wenn der Staat immer alles ausgleicht, fehlt ja der Anreiz, Energie zu sparen. Die meisten Menschen sind aber extrem flexibel und eine große Gruppe von Deutschen wird den Wandel, trotz Abstrichen in der Lebensqualität, gut verkraften. Die Menschen werden merken, dass sie teilweise im Überfluss gelebt und ganz vergessen haben, dass man auch mit weniger auskommen kann.

Was ist mit denen, die am Rande des Existenzminimums leben?

Da wird es noch dramatische Situationen geben. Ich glaube zwar nicht, dass diese Menschen Depressionen oder psychische Krankheiten bekommen. Aber sie müssen sich nach verschiedenen Möglichkeiten umschauen. Wir haben die Corona-Krise, eine der schlimmsten Krisen überhaupt, überstanden. Anfangs haben viele gesagt, dass die Menschen daran zerbrechen, was definitiv nicht eingetreten ist. Und letztendlich ist es noch viel schlimmer, die Gesundheit zu verlieren, als massive finanzielle Einschnitte verkraften zu müssen. Ich glaube, dass wir mit der Energiekrise fast eleganter umgehen werden, als mit Corona. Wenn man hungern oder dursten muss, wenn man beschossen wird, sind das existenzielle Nöte. Aber wenn man Geld sparen muss, sind das keine primären Bedürfnisse.

Und was ist, wenn es im eigenen Zuhause ständig kalt ist?

Es können solche Notsituationen kommen, dass Menschen wirklich frieren, alle Pullover übereinander angezogen haben und es immer noch kalt ist. Wenn es tatsächlich zu Horrorszenarien kommt, dass sich viele Menschen nicht mehr leisten können, ihre Wohnung zu heizen, wird man diese Betroffenen wahrscheinlich in Turnhallen oder stillgelegten Impfzentren aufnehmen.

Welche Auswirkungen hat denn die Kälte auf den Menschen?

Wärme ist ein primäres Bedürfnis. Wir kennen das aus dem letzten Weltkrieg, dass Menschen in die Wälder gegangen sind und Holz mitgenommen haben, oder Möbel zerhackt und verbrannt haben. Menschen suchen verzweifelt nach Lösungen. Da kommt der Steinzeitmensch in uns durch. Der ist in die Höhle gegangen und hat versucht, mit ein bisschen Holz Feuer zu machen, um nicht zu frieren. Ich glaube nicht, dass es aufgrund des Frierens Aufstände geben wird, sondern es werden mit Hochdruck Möglichkeiten gesucht, das Problem irgendwie einzugrenzen. Trotzdem führt es dazu, dass wir bestimmte unangenehme Zustände aushalten müssen. Manche Leute werden in Situationen kommen, die sie sich nie vorstellen konnten. epd