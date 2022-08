Spannende Einblicke in die Welt und das Leben von Bienen

Viele Menschen sind besorgt wegen eines vielerorts zu beobachtenden Verschwindens von Schmetterlingen oder Wildbienen, die neben anderen Insektenarten wie Schwebfliegen oder Käfern als Bestäuber auch für den Menschen und unsere landwirtschaftliche Lebensmittelproduktion unersetzlich sind. Bei Besucherinnen und Besuchern des Nationalparks Harz, die hier die Informations- und Bildungsangebote nutzen, ist ein gewachsenes Interesse am Leben der Insekten und deren Entwicklung festzustellen. Das zeigte sich beispielsweise im Mai beim gut besuchten Aktionstag zur Artenvielfalt am Natur-Erlebniszentrum Hohnehof, bei dem die Insekten auf der Hohnewiese im Mittelpunkt standen.

Da der Rückgang der Insektenbestände in Deutschland besorgniserregend ist, hat das Thema in den vergangenen Jahren große öffentliche Aufmerksamkeit bekommen. Darüber hat sich auch Paul Barisch, der ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) am Hohnehof absolviert, Gedanken gemacht. Und so hat er mit Unterstützung von Verena Marten, Verantwortliche für die Umweltbildung am Hohnehof, und dem Regionale Umweltbildungszentrum des Nationalparks Harz (RUZ) eine wertvolle Ergänzung des Bildungsangebots zum Thema Insektenzusammengestellt: einen Wildbienenkoffer.

Der Koffer enthält neben Informationsmaterial über die Tiere wie Literatur, Bestimmungshilfen und Lern- und Faktenkarten über Wildbienen und Hummeln auch praktische Ausrüstungsgegenstände – etwa Becherlupen oder ein digitales Mikroskop.

Für Kinder und Jugendliche

Da sich dieses Bildungsangebot insbesondere an Kinder und Jugendliche richtet, sind auch spielerische Elemente wie eine Modell-Biene aus Plüsch und ein Bestäubungsspiel enthalten. Im Rahmen des Projektes wurde auch das Wildbienenhotel am Hohnehof überarbeitet. Hier lassen sich die Wildbienen beim Eintragen von Pollen beobachten.

Paul Barisch ist selbst fasziniert von den Bienen, hat bei sich daheim schon mehrere kleine „Bienenhotels“ aufgebaut: „Das sind coole Insekten und sehr wichtig als Bestäuber. Und es ist spannend, sie zu beobachten.“ Im Rahmen seines FÖJ hat er dann auch das große Bienenhotel am Hohnehof erneuert. Dabei sei ihm die Idee für den Bienenkoffer gekommen, der zum Beispiel bei Exkursionen mit Schulklassen eingesetzt werden kann.

Viel Neues gelernt

Der Koffer enthält auch ein eigenes Handbuch für die sinnvolle Verwendung des Lehrmaterials und ein spezielles Konzept für eine vierte Klasse. Er selbst habe bei der Arbeit an dem Koffer viel Neues über Wildbienen gelernt und auch Fehler bei der Konstruktion seiner früheren Bienenhotels erkannt, sagt Paul. „Ich wusste nicht, dass es so viele verschiedenen Arten gibt, mit ganz speziellen Anpassungen an bestimmte Pflanzen.“

Dieses Projekt wurde von der Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt (Sunk) finanziell mit 855 Euro, 90 Prozent der Herstellungskosten, gefördert. Paul Barisch hat den Bienenkoffer bereits beim Rangertag am Hohnehof erfolgreich getestet.

Künftig können Schulklassen spezielle Angebote zum Thema Wildbienen buchen, kündigt Verena Marten an.

Weitere Informationen zum Natur-Erlebniszentrum Hohnehof gibt es unter www.nationalpark-harz.de/de/

besucherzentren/hohnehof/