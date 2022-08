Sommerferien im Harz: Tourismusbranche zufrieden

Die niedersächsischen Urlaubsregionen sind mit der Sommerferiensaison größtenteils zufrieden. Neue Spitzenwerte erreichte die Branche zwischen Küste und Harz allerdings nicht, wie es hieß. Probleme hatten vor allem Betriebe, die auf Tagesgäste angewiesen sind. Die niedersächsischen Sommerferien gingen am Mittwoch zu Ende.

Im Harz sind die Touristiker zufrieden mit den Buchungen während der niedersächsischen Sommerferien. „Im Juni hat uns die Buchungslage noch Sorgen bereitet, doch dann gab es sehr viele kurzfristige Buchungen“, berichtete die Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes (HTV), Carola Schmidt. „Angesichts von Waldbränden und Wasserknappheit in Südeuropa sowie Chaos an den Flughäfen sind einige Menschen, die sonst Last-Minute geflogen wären, doch in Deutschland geblieben.“

Ungefähr Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019

Die Buchungen hätten ungefähr auf dem Niveau des guten Vor-Corona-Jahres 2019 gelegen. An 2021 seien die Zahlen nicht ganz herangekommen, als viele in Deutschland Urlaub gemacht hatten. Angesichts der Rückkehr kostenfreier Veranstaltungen wie Ortsfeste hätten Bezahlangebote für Tagestouristen – zum Beispiel der Baumwipfelpfad – Nachfragerückgänge verzeichnet.

Die Unsicherheit mit Blick auf den Herbst und Winter sei indes groß. „Die Kosten steigen, aber wir können sie auch nicht einfach komplett an die Gäste weitergeben“, sagte Schmidt. Zudem sei angesichts der möglichen Energiekrise nicht klar, ob Wellnessangebote wie Saunen öffnen oder Skipisten beschneit werden könnten – und Corona gebe es auch noch. „Die Vorbereitungen sind wie ein Blick in die Glaskugel.“