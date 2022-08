Scharzfeld. Narine Hoffmann stammt eigentlich aus Armenien und lebt heute in Rheinland-Pfalz. Im Sommer zieht es sie aber immer wieder in den Harz.

Urlaub im Harz „Etwas wie die Steinkirche in Scharzfeld kannte ich bislang nicht“

Bereits vor zwei Jahren verbrachte Narine Hoffmann aus Rheinland-Pfalz mit ihrer Familie den Sommerurlaub im Harz. Damals noch in Altenau untergebracht, entwickelte sich eine Zuneigung zum nördlichsten Mittelgebirge Deutschlands, die bis heute anhält.

In diesem Jahr war nun Tettenborn für eine Woche als Ferien-Domizil auserkoren worden. „Was unser Ferienhaus und die schöne Harzer Umgebung anbelangt, bin ich sehr zufrieden. Es gefällt uns sehr gut, die Menschen sind echt freundlich, und ich komme hier einfach zur Ruhe“, berichtet die gebürtige Armenierin. Verschiedene Ausflüge, wie zum Beispiel an den Prior- und Schmelzteich inklusive „Teichüberflug“ zum Harzfalkenhof in Bad Sachsa oder nach Goslar, hätten ihr viel Spaß gemacht.

Höhlen, Teiche und Steinkirchen

Ebenso der kurze Abstecher zur Einhornhöhle und zur Steinkirche in Scharzfeld, die ihr ein befreundeter Harzer zeigte. „In Armenien gibt es natürlich viele sehr alte Kirchen und andere tolle Sehenswürdigkeiten. Etwas Vergleichbares wie die Steinkirche kannte ich bislang aber noch nicht. Sie ist sehr schön gelegen, mit einem tollen Ausblick auf die Umgebung. Und ein bisschen gruselig war es drinnen auch.“

Weil die Harzer Natur und die Freundlichkeit der Einheimischen so gut gefielen, will sie einen weiteren Urlaub im Harz nicht ausschließen.