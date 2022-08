Herzberger verletzt sich bei Autounfall nahe Katlenburg

Ein 56-jähriger Herzberger wurde bei einem Auffahrunfall bei Katlenburg verletzt und musste ins Krankenhaus. Wie die Polizei in Northeim am Samstag bekannt gab, befuhr der Mann in der Freitagnacht mit seinem Seat die Osteroder Straße in Richtung Berka und bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender 35-Jähriger aus Osterode verkehrsbedingt abbremsen musste. Es kam zum Unfall.

An beiden beteiligten Autos entstand Sachschaden, insgesamt etwa 7.500 Euro. Der 56-Jährige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.