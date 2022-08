Trost & Notfallzigaretten: 20 Jahre Notfallseelsorge im Harz

Hattorf. Sie helfen Unfallopfern und traumatisierten Menschen. Am 9. September feiert die Notfallseelsorge ihr Jubiläum in Hilkerode.

Sie sind ein gutes Team und leisten seelischen Beistand bei Menschen, die in Not- oder Krisensituationen geraten sind. Die Rede ist von der Notfallseelsorge Harzer Land (NFS), für die im Altkreis Osterode elf Männer und vier Frauen im Einsatz sind.

Die Notfallseelsorge kann nun auf 20 Jahre zurückblicken und das soll mit einem Dankgottesdienst am Freitag, 9. September, um 18.30 Uhr in der Katholischen Kirche St. Johannes der Täufer in Hilkerode gefeiert werden. Den Gottesdienst werden die Regionalbischöfin, Dr. Adelheid Ruck-Schröder, die Superintendentin, Ulrike Schimmelpfeng und der Katholische Probst, Thomas Berkefeld, gemeinsam gestalten. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Leckeres vom Grill und Kaltgetränke, und natürlich auch nette Gespräche. Mit dabei ist auch die Polizei, mit der die NFS eine Sicherheitspartnerschaft unterhält, und eine Abordnung des Niedersächsischen Landespolizeiorchesters.

Was ist die NFS?

Was genau macht eigentlich die Notfallseelsorge? Die NFS ist „Erste Hilfe für die Seele“. Sie wendet sich an verschiedene Personengruppen: an Unfallopfer oder durch andere Notfälle direkt geschädigte Menschen, an unverletzte Beteiligte, Unfallzeugen oder Angehörige und als seelsorglicher Beistand für Helfende der Rettungsorganisationen, um ihre oft belastende Arbeit bewältigen zu können.

Oftmals sind es Traumata oder psychische Schockzustände, die die Betroffenen lähmen. Die Notfallseelsorger helfen diesen Menschen, aus diesem Zustand heraus zu kommen und sich wieder zu stabilisieren. Das kann dadurch geschehen, indem man den Betroffenen zuhört, mit ihnen redet, vielleicht auch die nächsten Schritte klärt. Manchmal ist auch ein Gebet willkommen.

Notfallseelsorger ermutigen in solch schwierigen Momenten die Betroffenen auch dazu, Abschied zu nehmen, um den wichtigen Trauerprozess anzustoßen. Kirchliche Rituale können dabei helfen, in der Situation zu bestehen. Notfallseelsorger helfen den Betroffenen, sich zu orientieren und die Gefühle einzuordnen.

Seit 2002 besteht das Team der NFS aus Pastoren und Ehrenamtlichen, die durch die Superintendentin für ihren Dienst beauftragt werden. Voraussetzung für die ehrenamtliche Mitarbeit in der Notfallseelsorge ist ein Mindestalter von 25 Jahren und eine einjährige Ausbildung. Dazu gehören Lehrgänge in der Basis-Seelsorgeausbildung und im Grundmodul der Notfallseelsorge. Weitere Voraussetzung ist die Mitgliedschaft in einer der christlichen Kirchen.

Das Notfallseelsorge-Team arbeitet ökumenisch mit der Katholischen Kirche zusammen, in der Verantwortung des Kirchenkreises Harzer Land. Die Hilfe geschieht unabhängig von Konfession oder Religion. Bei Bedarf werden die muslimischen Notfallbegleiter dazu gerufen, mit denen eine Kooperation besteht. Aufgebaut wurde die Notfallseelsorge von Pastor Horst Reinecke aus Osterode. Zum Team gehören noch Johannes Ludwig Dornieden, Elisabeth Hille, Pastor Sascha Barth, Pastor Gerd Florian Beckert, Michael Böning, Stefan Cyron, Emanuel Döring, Kathrin Dornieden, Pastor Dr. Till Engelmann, Pastor Volker Englisch, Pastorin Johanna Friedlein, Pastorin Katharina López-Acuna, Andreas Röthke und Pastor Uwe Rumberg-Schimmelpfeng.

Wie und womit arbeitet die NFS?

Der blaue Rucksack der Notfallseelsorge Harzer Land enthält alles, was man im Notfall zur Beruhigung der Nerven braucht. Sogar Notfallzigaretten, für alle Fälle. Foto: Herma Niemann / HK

Beim Einsatz dabei ist nicht nur die Einsatzjacke oder die lila Weste mit dem NFS-Logo, auch Sicherheitsschuhe, der Dienstausweis und der Einsatzrucksack gehören dazu.

Der Rucksack ist in verschiedene Module unterteilt. Für die Betreuung von Kindern gibt es Malsachen und einen Teddybären. Für kirchliche Rituale befinden sich unter anderem ein Kreuz und ein Gebetsbuch im Gepäck. Mit dabei sind auch eine Verbandstasche, Taschentücher, Mineralwasser, Traubenzucker und falls jemand braucht, sogar Zigaretten. Da in der akuten Situation die Stressbewältigung ganz vorne steht, haben die Notfallseelsorger auch Kaugummi und einen Knetball dabei, denn durch motorische Reize kann der Stress besser bewältigt und auch verhindert werden, dass sich die schlimmen Eindrücke zu sehr festsetzen.

Wichtigste Aufgabe der NFS ist, Ruhe im Chaos auszustrahlen und der Lage Herr zu sein. Ob Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst, jede Organisation hat im Ernstfall ihre Aufgaben. Und die Betreuung der Angehörigen durch die NFS ist eine Entlastung der Einsatzkräfte.