In Goslar: Pastorale und Heimweh

Der Höhepunkt des Internationalen Musikfestes Goslar ist auch in diesem Jahr das Konzert der Hans-Joachim Tessner-Stiftung in der Kaiserpfalz. Zunächst steht die „Pastorale“ auf dem Programm – Ludwig van Beethovens 6. Sinfonie op. 68. Hier steht das Landleben im Mittelpunkt – Vogelrufe, das Plätschern des Baches, ein Kuckuck und wildes Gewitter verzaubern weltweit die Hörerinnen und Hörer.

Nach der Pause konzertiert Johannes Krebs zusammen mit dem Staatsorchester Braunschweig unter der Leitung von Srba Dinić. Zu hören ist eines der bekanntesten Werke für Violoncello und Orchester: Das Konzert h-Moll op. 104 von Antonín Dvořák. Virtuose Doppelgriffe, Sprünge und schnelle Läufe sind hier ebenso zu hören wie schwelgerische Momente und ein Zitat, das an Dvořáks Jugendliebe erinnert.

Facettenreicher Cellist

Der künstlerische Leiter des Internationalen Musikfestes Goslar – Harz Johannes Krebs gehört zu den facettenreichsten Cellisten seiner Generation. Er stammt aus Goslar und konzertiert auf international renommierten Podien und Festivals. Im Rahmen seiner Professur an der „Kunstuniversität Graz“ sowie in zahlreichen Meisterkursen gibt der begeisternde Musiker seine Leidenschaft auch an nachfolgende Generationen weiter. Das Musikfest rüstet zum Endspurt: um Abschluss zieht das Musikfest in die Schlosserei im Weltkulturerbe Rammelsberg ein. Das Bergwerk blickt auf eine über 1000-jährige Geschichte zurück. Erz und Buntmetalle wurden dort gefördert – und mittlerweile umrahmt das Museum und Besucherbergwerk seine Geschichte durch hochinteressante Kunst und Kultur.

Am 3. September um 19 Uhr reist der Cellist Gregory Bennett Walmsley eigens aus London an, um mit Lauma Skride am Klavier im Konzert „Windsor – Britisch again“ Goslars englische Partnerstadt zu ehren. Ausschließlich britische Komponisten sind an diesem Abend zu hören. Mit Edward Elgars „Chanson de Matin“, seinem „Liebesgruß“ („Salut d’Amour“) und „Six studies in English Folk Song“ von Ralph Vaughan Williams sowie Benjamin Brittens Cello Sonata in C op. 65 und der Cello Sonata in D von Frank Bridge entführen Sie die beiden renommierten Künstler:innen von Goslar nach Windsor/Maidenhead.

Langjährige Städtefreundschaft

Und erneut in der Schlosserei des Rammelsbergs beschließt am 4. September um 17 Uhr das international konzertierende Künstlerpaar Silver-Garburg Piano Duo das Internationale Musikfest Goslar – Harz 2022 mit dem Jubiläumskonzert „Ra’anana – Bach x 2“. Goslar pflegt mit der gleichnamigen Stadt in Zentral-Israel eine langjährige Städtefreundschaft.

Gemeinsam mit den Solistinnen und Solisten des Musikfestes Łucja Madziar und Agnes Izdebska-Goraj (Violinen), Boris Faust (Viola), Johannes Krebs (Violoncello) musizieren Sivan Silver und Gil Garburg zu Ehren dieser Freundschaft die beiden Konzerte für zwei Klaviere BWV 1061 und 1062 des bedeutendsten Komponisten der Musikgeschichte: Johann Sebastian Bach. Dazu gesellen sich Franz Schuberts „Divertissement sur des motifs originaux français“ e-Moll D 823 und Camille Saint-Saëns‘ „Introduction et Rondo capriccioso“ op. 28 in der Bearbeitung von Claude Debussy.

Dieses Konzert, sowie der Klavierabend im Jacobson-Haus in Seesen am 16. August, wurde auch eingebunden in die „Jüdischen Kulturtage zwischen Harz und Heide“ des Israel Jacobson Netzwerks für jüdische Kultur und Geschichte e.V.