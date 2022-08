Mehr als 60 Veranstaltungen beim Göttinger Literaturherbst

Auch Rocko Schamoni wird zu Gast sein. Im Bild liest der Schriftsteller und Sänger im Großen Saal in der Laeiszhalle im Rahmen des 13. Harbour Front Literaturfestivals.

Der Göttinger Literaturherbst bietet Leseinteressierten auch in diesem Jahr ein umfangreiches Belletristik- und Sachbuch-Programm. Vom 22. Oktober bis zum 6. November sind mehr als 60 Lesungen und weitere Veranstaltungen geplant. Es gebe in Göttingen und Umgebung insgesamt 32 Spielorte, sagte Literaturherbst-Geschäftsführer Johannes-Peter Herberhold am Mittwoch bei der Präsentation des Programms. Der Göttinger Literaturherbst findet 2022 zum 31. mal statt. Er gilt als größtes Lesefestival Niedersachsens.

Zu den eingeladenen Autorinnen und Autoren zählen die Spanierin Irene Vallejo und ihr Landsmann Fernando Aramburo sowie Dörte Hansen, Donna Leon, Robert Menasse und Rocko Schamoni. Im Gespräch mit „Monitor“-Moderator Georg Restle erläutert der durch seine Undercover-Reportagen bekannt gewordene Journalist Günter Wallraff seine Arbeitsweise.

Wort-Musik-Collage

Der Schauspieler Matthias Brandt und der Pianist Jens Thomas warten mit einer Wort-Musik-Collage aus den Werken von E.T.A. Hoffmann auf. Der CDU-Politiker Norbert Röttgen stellt sein neues Buch „Nie wieder hilflos!“ vor, und der Berliner Historiker Martin Sabrow präsentiert im Gespräch mit dem Grünen-Politiker Jürgen Trittin das Werk „Der Rathenaumord und die deutsche Gegenrevolution“.

Ein „ukrainischer Abend“ ist für den 4. November angekündigt. Zu Gast sind dann die Autorin Irina Bondas, die Übersetzerin Kateryna Mishchenko und die Sängerin Maryana Golovko. Sie wollen im Gespräch mit der Expertin für osteuropäische Literatur, Katharina Raabe, Einblicke in ihre Arbeit und zur Situation im kulturellen Milieu ihres Heimatlandes geben.

Am 31. Oktober präsentiert der ukrainische Autor Juri Andruchowytsch sein Buch „Radio Nacht“. „Die Ukraine ist ein großes Thema bei dem Festival“, sagte Geschäftsführer Herberhold. Geplant sind dazu ist außerdem eine Lesung des Kinderbuches „Der kleine Eisbär“ in deutscher und ukrainischer Sprache. „Es wird keine normale Festivalsaison in der aktuellen Zeit“, sagte Herberhold.

Einblicke ins Immunsystem

Um gesellschaftskritische Themen geht es unter anderem bei der Lesung von Autorin Tupoka Ogette mit ihrem neuen Buch „Und jetzt du“. Ogette spricht mit Moderatorin Najima El Moussaoui darüber, wie Rassismus bekämpft werden kann. Im Rahmen des Programms „Junger Herbst“ sprechen zudem die Rapper Drangsal und Hendrik Bolz (Zugezogen Maskulin) über Männlichkeitsbilder.

Traditionell gibt es auch wieder Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Einrichtungen der Stadt Göttingen. Unter anderen sprechen Wissenschaftsjournalist Harald Lesch, Göttingens Uni-Präsident Metin Tolan sowie der Theologe Thomas Kaufmann über die Natur des Menschen und die Welt von morgen. Virologe Hendrik Streeck gibt Einblicke in das menschliche Immunsystem und die Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci berichten von der Entwicklung ihres Corona-Impfstoffes.