Demenzkranke künftig per GPS orten?

Ob Menschen mit Demenz künftig auch per GPS geortet werden dürfen, hat ein Bürgerforum mit Teilnehmern aus ganz Deutschland diskutiert. Im Anschluss an die Online-Veranstaltung habe das Institut für Ethik und Geschickte der Universitätsmedizin Göttingen eine Handlungsempfehlung an Organisationen aus Gesundheitswesen und Technikentwicklung übergeben, teilte das Institut am Freitag mit.

Dabei befürworten die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger zwischen 18 und 67 Jahren den Einsatz von Ortungssystemen für Menschen mit Demenz unter bestimmten Voraussetzungen. Der Einsatz der Geräte müsse „absolut“ freiwillig sein, hieß es. Menschen dürften nicht indirekt zu einer Ortung gezwungen werden, indem Heimplätze beispielsweise nur durch eine entsprechende Zustimmung vergeben würden.

Breite gesellschaftliche Aufklärung

Auch brauche es eine breite gesellschaftliche Aufklärung über die Krankheit als auch über die technischen Assistenzsysteme. Nur so könnte eine Person mit Demenz beispielsweise in einer Vorausverfügung selbst einer Ortung zustimmen. Auch der Datenschutz müsste bei den Maßnahmen berücksichtigt werden.

Das Bürgerforum ist Teil eines Online-Beteiligungsprojektes „Unser Gesundheitswesen von morgen: Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Diversität“ unter Leitung des Göttinger Instituts. Als Grundlage hörten die Teilnehmer sich mehrere Vorträge von Experten aus der Forschung an. Die 15-seitige Handlungsempfehlung wurde der Deutschen Alzheimer Gesellschaft, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen und dem Deutschen Pflegeverband übergeben.