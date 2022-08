Änderungen bei Harz-Bus zu Beginn der Schule

Mit Beginn des neuen Schuljahres am 25. August, nimmt Harz-Bus einige Fahrplanänderungen vor, die sich hauptsächlich auf schulrelevante Fahrten beziehen. Das teilt das Unternehmen in einem Pressebericht mit. Bei einigen Linien werden Fahrten demnach am Morgen um wenige Minuten vorverlegt, um die Schulen zeitgerecht zu erreichen und bei der Linie 655 (Seesen – Lutter) wird um 14.30 Uhr eine neue Fahrt eingerichtet, um eine Anschlussfahrt von der Bahn aus Goslar anzubieten.

In Clausthal-Zellerfeld steht den Fahrgästen eine neue Haltestelle „Clausthal-Zf, TU Leibnizstraße“ zur Verfügung, die von den Linien 830 und 840 bedient wird und in Othfresen die neue Haltestelle „Othfresen, Feuerwehr“ für die Linie 860. Detaillierte Informationen zu den Fahrplanänderungen sind auf der Harz-Bus Homepage veröffentlicht.