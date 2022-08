In Hahnenklee: Turmglockenspiel mit elektronischen Klängen

An der Stabkirche in Hahnenklee ist am Donnerstag, den 25. August, um 19.30 Uhr wieder eines der beliebten Carillonkonzerte zu hören. Das große Turmglockenspiel mit seinen 49 Bronzeglocken wird dann in diesem Sommer zum letzten mal in einem Konzert erklingen. Dazu hat sich der Carilloneur Jan Verheyen aus Hasselt in Belgien wieder ein besonderes Programm erdacht: Zu seinem Live-Spiel auf dem Carillon werden elektronische Klänge hinzugespielt, so dass ein außergewöhnliches Klangerlebnis entstehen wird.

Jan Verheyen, geboren 1976, ist Carilloneur von Hasselt und Neerpelt in Belgien und die treibende Kraft hinter „Bells Lab“. „Bells Lab“ ist ein Labor zum Experimentieren mit Glockenmusik. Es macht Musik in unterschiedlichen Stilen, wendet sich an verschiedene Publikumsgruppen und macht auch gerne Crossovers u.a. unter Beteiligung von Theaterspielern, Tänzern, Schlagzeugern, Folkloregruppen und Klavier oder Orgel.

Im Jahre 2020 hat Jan Verheyen zusammen mit der italienischen Glockengießerei Allanconi auch ein Tourcarillon entwickelt. Es handelt sich dabei um ein mobiles Carillon, das im Freien wie auch in geschlossenen Sälen verwendet werden kann.

Jan Verheyen hat ein Masterdiplom im Carillonspiel an der Glockenspielschule Luca-Arts in Leuven erworben. Davor studierte er an der Königlichen Carillonschule in Mechelen und am Niederländischen Carilloninstitut in Dordrecht. Er lehrt Carillon an mehreren Musikschulen und an der Königlichen Carillonschule in Mechelen. Daneben gibt er viele Konzerte im In- und Ausland.

Das Konzert in Hahnenklee wird als Open-Air-Konzert veranstaltet. Eine begrenzte Anzahl von Stühlen steht bereit, es dürfen aber auch Picknickdecken mitgebracht werden. Das Spiel wird auch auf einem Videomonitor zu sehen sein und es gibt einen Weinausschank, auch Bier oder Wasser sind dort zu bekommen. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, es wird um eine Spende gebeten.